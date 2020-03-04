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Buse Varol, oğlu Burak'ın kıyafetlerini bağışladı
6 saat önce
Sosyal medya hesabından giysi israfın dikkat çeken Buse Varol "Giysi israfı çevre için büyük tehdit. Her yıl 50 milyon ton giysi çöpe atılıyor.
Sosyal medya hesabından giysi israfın dikkat çeken Buse Varol "Giysi israfı çevre için büyük tehdit. Her yıl 50 milyon ton giysi çöpe atılıyor. Oysa paylaşarak ve ikinci el kullanarak israfı azaltabiliriz. Ben oğlumun küçülen giysilerini Togem-Der'in 6-7 Mart'ta düzenleyeceği sıfır atık etkinliğine bağışladım. Siz de çocuğunuzun giymediği kıyafetleri güzel yarınlara dönüştürmek için paylaşabilirsiniz" çağrısında bulundu. Etkinliğin tüm geliri İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerin ailelerine bağışlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:37
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