Buse Varol, oğlu Burak'ın kıyafetlerini bağışladı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Buse Varol, oğlu Burak'ın kıyafetlerini bağışladı - Son Dakika Magazin

Buse Varol, oğlu Burak'ın kıyafetlerini bağışladı

6 saat önce

Sosyal medya hesabından giysi israfın dikkat çeken Buse Varol "Giysi israfı çevre için büyük tehdit. Her yıl 50 milyon ton giysi çöpe atılıyor.

Buse Varol, oğlu Burak'ın kıyafetlerini bağışladı, System.String[]

Sosyal medya hesabından giysi israfın dikkat çeken Buse Varol "Giysi israfı çevre için büyük tehdit. Her yıl 50 milyon ton giysi çöpe atılıyor. Oysa paylaşarak ve ikinci el kullanarak israfı azaltabiliriz. Ben oğlumun küçülen giysilerini Togem-Der'in 6-7 Mart'ta düzenleyeceği sıfır atık etkinliğine bağışladım. Siz de çocuğunuzun giymediği kıyafetleri güzel yarınlara dönüştürmek için paylaşabilirsiniz" çağrısında bulundu. Etkinliğin tüm geliri İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerin ailelerine bağışlanacak.

Buse Varol, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:37 
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