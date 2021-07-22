Üye Girişi
Buse Varol'un Selçuk Tektaş'a yürek yakan vedası: Ömür boyu bu acı içimizde olacak - Son Dakika

Buse Varol'un Selçuk Tektaş'a yürek yakan vedası: Ömür boyu bu acı içimizde olacak

22.07.2021 10:52

Ünlü şarkıcı Alişan'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş, dün sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan Alişan'ın eşi Buse Varol Tektaş, sosyal medya hesabından Tektaş'la fotoğraflarını paylaşarak "Ömür boyu bu acı içimizde olacak" dedi.

Ünlü şarkıcı Alişan'ın 20 gündür yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören 38 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş yaşamını yitirdi. Tektaş, dün Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

"SENİ SON GÜN GÖRÜP SEVDİĞİMİ SÖYLEDİM"

Haftalardır hastane önünde Selçuk Tektaş'ın iyileşmesi için dua eden ve dün cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan Buse Varol Tektaş, sosyal medya hesabından peş peşe duygusal paylaşımlar yaptı. Selçuk Tektaş ile fotoğraflarını yayınlayan Buse Varol, şunları yazdı:

"Seni hep böyle gülen yüzünle hatırlayacağım canım Selçuk'um. Daha beraber yapacağımız çok şey vardı 1 ay önce konuşmuştuk temmuzun 20'sinde 21'inde gideceğimiz yeri konuşmuştuk olmadı be Selçuk'um. Burak ammoşunu çok özleyecek ve seni hiç unutmayacak. Son gün gördüm ya seni iyi ki sana seni sevdiğimi söyleme şansı verdi Allah bana. Bu dünyada tanıdığım en iyi insan sendin. Hiç kalbimi kırmadın, hep 'Senin yerin ayrı yengoş' derdin. Senin de kalbimdeki yerin çok büyük ve hiç kapanmayacak. Ömür boyu bu acı içimizde. İyi ki kardeş oldun bana, iyi ki çocuklarımın amcası sen oldun."

Buse Varol Tektaş'tan hayatını kaybeden Selçuk Tektaş'a yürek yakan veda: Ömür boyu acın içimizde olacak

"HAYAT BOYU BİZİ HİSSEDECEKSİN"

"Yakışıklım, gülen yüzlüm, melek kalplim. Ahh be Selçuk 1 ay ne güzel mücadele ettin, nasıl direndin. Her gün her gece seni seven herkes hastanede nöbet tuttu, hep sana bahçeden seslendik. Biliyorum sen de hissettin bizi. Hayat boyu da hep hissedeceksin. Sen bizi bırakmazsın biliyorum."

Buse Varol Tektaş'tan hayatını kaybeden Selçuk Tektaş'a yürek yakan veda: Ömür boyu acın içimizde olacak

Buse Varol'un Selçuk Tektaş'a yürek yakan vedası: Ömür boyu bu acı içimizde olacak
Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmadı Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'la ilgili kahreden detay! Durumu önce iyiye gidip, yeniden kötüleşmiş Kardeşini toprağa veren Alişan, paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı yazıyla yürekleri paramparça etti

Selçuk Tektaş, Buse Varol, Alişan, Selçuk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Buse Varol'un Selçuk Tektaş'a yürek yakan vedası: Ömür boyu bu acı içimizde olacak - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Muslera, gözyaşlarına boğuldu! En büyük destek, eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan geldi 10:48 Muslera, gözyaşlarına boğuldu! En büyük destek, eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan geldi Biri bitmeden diğeri başladı! Uzmanlar, ABD'yi alarma geçiren Monkeypox'un belirtilerini anlattı 10:19 Biri bitmeden diğeri başladı! Uzmanlar, ABD'yi alarma geçiren Monkeypox'un belirtilerini anlattı Uzmanlar sonbaharı işaret etti! Pandemide 4.dalga uyarısı: 4. dalga bağır bağıra 'geliyorum' diyor 10:00 Uzmanlar sonbaharı işaret etti! Pandemide 4.dalga uyarısı: 4. dalga bağır bağıra 'geliyorum' diyor
Son görüntüleri ortaya çıktı! Kaçan kurbanlığı aramak için giden tıp öğrencisinden, hala haber alınamıyor 09:51 Son görüntüleri ortaya çıktı! Kaçan kurbanlığı aramak için giden tıp öğrencisinden, hala haber alınamıyor Selçuk Tektaş'ın cenazesinde yürek burkan sözler: Babam bıraktı, sen bırakma 09:30 Selçuk Tektaş'ın cenazesinde yürek burkan sözler: Babam bıraktı, sen bırakma Taksinin çarptığı çocuk, metrelerce öteye savruldu! Feci kaza saniye saniye kamerada 08:48 Taksinin çarptığı çocuk, metrelerce öteye savruldu! Feci kaza saniye saniye kamerada
00:17 "Irkçı saldırı" şeklinde yansıtılan olayla ilgili Konya Valiliği'nden açıklama: Gerçekleri yansıtmıyor Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'la ilgili kahreden detay! Durumu önce iyiye gidip, yeniden kötüleşmiş 23:21 Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'la ilgili kahreden detay! Durumu önce iyiye gidip, yeniden kötüleşmiş

Son Dakika Haberleri
10:57 8 yıl sonra ekranlara geri dönüyor! Leyla ile Mecnun'dan ilk fragman geldi
10:52 Buse Varol'un Selçuk Tektaş'a yürek yakan vedası: Ömür boyu bu acı içimizde olacak
10:47 Muslera, gözyaşlarına boğuldu! En büyük destek, eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan geldi
10:18 Biri bitmeden diğeri başladı! Uzmanlar, ABD'yi alarma geçiren Monkeypox'un belirtilerini anlattı
09:59 Uzmanlar sonbaharı işaret etti! Pandemide 4.dalga uyarısı: 4. dalga bağır bağıra 'geliyorum' diyor
09:36 Galatasaray PSV'ye 5-1 yenildi! Takımın eski oyuncularından Wesley Sneijder'den olay yorum geldi: Şok oldum, bu oyun böyle bir kulübe yakışmıyor
09:30 Selçuk Tektaş'ın cenazesinde yürek burkan sözler: Babam bıraktı, sen bırakma
09:24 Skandallarına bir yenisi daha eklendi! "Pegasus" adlı casus yazılımı skandalının arkasından da Binyamin Netanyahu çıktı
09:14 Tatilciler akın etti! Bodrum'da, karadan sonra deniz trafiği de kilitlendi
09:04 Sondaj çalışmaları sonuç verdi! Son 5 yılda 292 ton altın keşfedildi, uranyum miktarı üçe katlandı
8 yıl sonra ekranlara geri dönüyor! Leyla ile Mecnun'dan ilk fragman geldi 8 yıl sonra ekranlara geri dönüyor! Leyla ile Mecnun'dan ilk fragman geldi         
10:57
Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin boğazını kesti, ilk sözü Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin boğazını kesti, ilk sözü "Çok iyiyim" oldu         
10:24
Geçen hafta felaketi yaşayan Rize yine sele teslim! Evleri su bastı, şehirde mahsur kalanlar var Geçen hafta felaketi yaşayan Rize yine sele teslim! Evleri su bastı, şehirde mahsur kalanlar var         
10:03
Yangın ihbarına giden ekipler, kan donduran manzarayla karşılaştı! Ölü bir kadın ile bilekleri kesilmiş kocasını buldular Yangın ihbarına giden ekipler, kan donduran manzarayla karşılaştı! Ölü bir kadın ile bilekleri kesilmiş kocasını buldular         
09:56
Galatasaray PSV'ye 5-1 yenildi! Takımın eski oyuncularından Wesley Sneijder'den olay yorum geldi: Şok oldum, bu oyun böyle bir kulübe yakışmıyor Galatasaray PSV'ye 5-1 yenildi! Takımın eski oyuncularından Wesley Sneijder'den olay yorum geldi: Şok oldum, bu oyun böyle bir kulübe yakışmıyor         
09:37
Sondaj çalışmaları sonuç verdi! Son 5 yılda 292 ton altın keşfedildi, uranyum miktarı üçe katlandı Sondaj çalışmaları sonuç verdi! Son 5 yılda 292 ton altın keşfedildi, uranyum miktarı üçe katlandı         
09:05
Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmadı Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmadı         
00:46
Dokuz yaş küçük sevgilisinden ayrılan Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda olay pozlar Dokuz yaş küçük sevgilisinden ayrılan Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda olay pozlar         
00:10
Sedat Peker'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi, en yakınındaki isimden paylaşım geldi Sedat Peker'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi, en yakınındaki isimden paylaşım geldi         
22:12
Millet İttifakı'nda dengeleri değiştirecek anket! CHP ve İYİ Parti arasındaki fark yüzde 6'ya düştü Millet İttifakı'nda dengeleri değiştirecek anket! CHP ve İYİ Parti arasındaki fark yüzde 6'ya düştü         
21:34
Endülüs Parlamentosu'nda fare paniği! Milletvekilleri uzun süre yerlerine oturmadı Endülüs Parlamentosu'nda fare paniği! Milletvekilleri uzun süre yerlerine oturmadı         
20:06
Evlilik teklifi sırasında olay yerinden geçen tanıdık, gencin tüm planını bozdu Evlilik teklifi sırasında olay yerinden geçen tanıdık, gencin tüm planını bozdu         
17:43
"Türkiye'ye gelmem" demişti, koşa koşa gelmek zorunda kaldı! İrlandalı turist, derdinin dermanını İstanbul'da buldu         
16:41
Denize giren 16 ve 13 yaşındaki 2 kardeş boğuldu, kaymakamlıktan geçici yasak geldi Denize giren 16 ve 13 yaşındaki 2 kardeş boğuldu, kaymakamlıktan geçici yasak geldi         
16:31
Simge Sağın, teknedeki bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti Simge Sağın, teknedeki bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti         
16:10
İlave kısıtlamalar gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen o soruya yanıt! İlave kısıtlamalar gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen o soruya yanıt!         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2021 11:06:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Buse Varol'un Selçuk Tektaş'a yürek yakan vedası: Ömür boyu bu acı içimizde olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement