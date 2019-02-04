Buse'yi Arama Çalışmaları 11'inci Gününde Devam Ediyor
17 dakika önce
Buse'yi arama çalışmaları 11'inci gününde devam ediyorANTALYA - Hortum felaketi sırasında kaybolan 20 yaşındaki Üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama faaliyetleri 11. Günde devam ediyor.
Buse'yi arama çalışmaları 11'inci gününde devam ediyor
ANTALYA - Hortum felaketi sırasında kaybolan 20 yaşındaki Üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama faaliyetleri 11. Günde devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde Çamyuva
Mahallesi Sahiline gelen değişik kurumlara mensup arama kurtarma sualtı birimleri birlikte dalış yaparak kayıp genç kızı aramaya başladı.
Edinilen bilgiye göre Sahil Güvenlik Komutanlığı
, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Polisi ve İnsani Yardım Vakfı
dalgıçları Çamyuva sahibinin Ağva
Deresi'nin denize döküldüğü yere yakın bir noktadan, batı yönünde deniz altını tarayacaklar. Ekiplerin iki bölüme ayrılarak sabahtan öğleye kadar bir bölümünün, öğleden akşama kadar diğer bölümünün sualtında araştırma yapacağı öğrenildi. Bu işbirliği ve ortak koordinasyon sayesinde Buse'yi denizde arama çalışmalarının daha yoğun, aralıksız ve verimli şekilde yapılabileceği belirtiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:35 Kaynak: İHA
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