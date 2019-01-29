Son Dakika Haberleri: Buse'yi Arama Çalışmaları 6'ncı Gününde (2)

Buse'yi Arama Çalışmaları 6'ncı Gününde (2)

34 dakika önce

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİAntalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle bulunduğu otomobilin sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi.

Buse'yi Arama Çalışmaları 6'ncı Gününde (2), System.String[]
ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle bulunduğu otomobilin sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi. Kazada dereye uçan otomobilden yaralı kurtulan anne Ayla Akkın, dün akşam tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduktan sonra bugün olay yerine gelerek arama kurtarma çalışmalarını izledi. Akkın, akşam saatlerinde Kemer'e döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:40 Kaynak: DHA

Antalya, Kemer, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yöneticiliği Bırakan 'Topuklu Çiftçi', Muz Yetiştirmeye Başladı Patronlar "Taş da Yağsa Çalışacaksınız" Dedi, 13 Yaşındaki Çocuk İşçi Berivan Öldü

Marketlerin 'Patlıcan' Kararı Fiyatı Düşürdü Hortum, Meyve ve Sebze Fiyatlarını İkiye Katladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 18:14:18. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Buse'yi Arama Çalışmaları 6'ncı Gününde (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]