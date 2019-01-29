Buse'yi Arama Çalışmaları 6'ncı Gününde (Ek)
57 dakika önce
ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİAntalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle bulunduğu otomobilin sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi.
ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ Antalya
'nın Kemer
ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle bulunduğu otomobilin sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi. Kazada dereye uçan otomobilden yaralı kurtulan anne Ayla Akkın, dün akşam tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduktan sonra bugün olay yerine gelerek arama kurtarma çalışmalarını izledi. Akkın, akşam saatlerinde Kemer'e döndü.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:47 Kaynak: DHA
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