Buse'yi Arama Çalışmaları 7'nci Gününde (2)

BABA ACAR, JANDARMAYA KROKİ VERDİAntalya'nın Kemer ilçesinde, 24 Ocak'ta, hortumun otomobili sürüklediği Ağva Deresi'nde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarını takip eden baba Ahmet Acar, arama yapılmasını istediği noktaları not defterine kroki çizip, jandarma ekiplerine verdi.

BABA ACAR, JANDARMAYA KROKİ VERDİ



Antalya'nın Kemer ilçesinde, 24 Ocak'ta, hortumun otomobili sürüklediği Ağva Deresi'nde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarını takip eden baba Ahmet Acar, arama yapılmasını istediği noktaları not defterine kroki çizip, jandarma ekiplerine verdi. Kemer ilçe jandarma ekipleri ise sık sık Acar ile görüşerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Baba Acar, yanında getirdiği not defterine Ağva Deresi'nin krokisini çizerek, kızının sürüklendikten sonra takılma ihtimalinin yüksek olduğu yerleri anlattı. Not defterini alan jandarma ekipleri, Acar'ın işaret ettiği noktaları tekrar aramak için çalışmalarını sürdürüyor.



Öte yandan sahil bandına park ettiği otomobilinin içinden çalışmaları izleyen Ahmet Acar'ı arkadaşları ve çevredekiler de yalnız bırakmıyor.

