Son Dakika Haberleri: Buse'yi Arama Çalışmalarına Fırtına Engeli

Buse'yi Arama Çalışmalarına Fırtına Engeli

50 dakika önce

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde, annesiyle bulunduğu otomobilin sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmalarına, fırtına nedeniyle ara verildi.

Buse'yi Arama Çalışmalarına Fırtına Engeli, System.String[]
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde, annesiyle bulunduğu otomobilin sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmalarına, fırtına nedeniyle ara verildi.

Kemer'de, 24 Ocak günü yaşanan hortum felaketinde annesinin kullandığı otomobilin sürüklenmesi sonucu Ağva Deresi'nde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları, ilçede etkili olan fırtına nedeniyle bugün yapılamadı. Buse'nin kaybolduğu Ağva Deresi ve denizde, dalgıçlar fırtına nedeniyle arama yapamadı. Yağış nedeniyle Ağva Deresi'nin debisi yükselirken, denizdeki arama girişimine de dalgalar engel oldu. Jandarma ekipleri ise dere kenarı ile bölgede araçlarla devriye görevi yapmaya devam etti. Hava şartlarının elverişli olması halinde arama çalışmalarına yarın devam edileceği bildirildi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:37 Kaynak: DHA

Ağva, Antalya, Kemer, Ekonomi
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