Son Dakika Haberleri: Buse'yi Arama Çalışmalarında 10'uncu Gün (2)

Buse'yi Arama Çalışmalarında 10'uncu Gün (2)

26 dakika önce

ARAMALARA BALIKÇI TEKNELERİ KATILDIKemer'de hortumun denize sürüklediği araçta kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları sürerken, Ağva Deresi'nin denizle buluştuğu noktada suda oluşan bulanıklık nedeniyle, dalgıçların görüş mesafesi yer yer 1 metreden 10 santime kadar düştü.

Buse'yi Arama Çalışmalarında 10'uncu Gün (2), System.String[]
ARAMALARA BALIKÇI TEKNELERİ KATILDI

Kemer'de hortumun denize sürüklediği araçta kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları sürerken, Ağva Deresi'nin denizle buluştuğu noktada suda oluşan bulanıklık nedeniyle, dalgıçların görüş mesafesi yer yer 1 metreden 10 santime kadar düştü. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde Kemer Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılardan yardım istendi. 7 tekneyle denize açılan balıkçılar, parakete ve uzatma ağlarıyla Kiriş ve Phaselis sahilleri arasındaki bölgede arama çalışmasına başladı. Çalışmaların akşam saatlerine kadar süreceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:47 Kaynak: DHA

Kemer, Ağva, Güncel
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