Son Dakika Haberleri: Buse'yi Arama Çalışmalarında 11'inci Gün

Buse'yi Arama Çalışmalarında 11'inci Gün

45 dakika önce

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde, annesiyle bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmalarına, 11'inci günde tekrar başlandı.

Buse'yi Arama Çalışmalarında 11'inci Gün, System.String[]
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde, annesiyle bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmalarına, 11'inci günde tekrar başlandı.

Kemer'de, 24 Ocak günü oluşan hortumun, annesinin kullandığı otomobili Ağva Deresi'ne savurması sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına, 11'inci günde, Kemer Sanayi Sitesi önünde başlandı. Çalışmalara, İl Jandarma Komutanlığı su altı ekipleriyle İl Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'nın arama- kurtarma timleri, Ankara'dan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı su altı timi ve AFAD ekiplerinin de aralarında bulunduğu 74 kişilik personel katıldı. Sahil Güvenlik botlarının denizden destek verdiği aramalara Sahil Güvenlik helikopteri de havadan katılıyor. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de karadan aramalarını sürdürüyor. Ağva Deresi'nde de yürütülen çalışmaların bugünkü bölümü yoğunlukla denizde devam ediyor. Suyun bulanık olması dolayısıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde Kemer Balıkçı Barınağı'ndaki teknelerle denize açılan balıkçılar bugün de parakete ve uzatma ağlarıyla Kiriş ve Phaselis sahilleri arasındaki bölgede arama çalışmasına katılıyor. Sahil Güvenlik ekiplerince su altı arama cihazlarıyla tarama yapılan çalışmaları Buse'nin babası Ahmet Acar da takip ediyor. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:30 Kaynak: DHA

Antalya, Kemer, Güncel
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