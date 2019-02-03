Buse'yi Arama Çalışmalarında 11'inci Gün (2)
1 saat önce
ANNE ARAMA ÇALIŞMALARINI İZLEDİAntalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde, kızı Buse Acar ile bulunduğu aracın dereye sürüklenmesi sonucu yaralanan ve tedavisi tamamlandıktan sonra Kemer'e gelen anne Ayla Akkın, kızını arama çalışmalarını izledi.
ANNE ARAMA ÇALIŞMALARINI İZLEDİ Antalya
'nın Kemer
ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde, kızı Buse Acar ile bulunduğu aracın dereye sürüklenmesi sonucu yaralanan ve tedavisi tamamlandıktan sonra Kemer'e gelen anne Ayla Akkın, kızını arama çalışmalarını izledi. Çamyuva
Sahili'nde baba Ahmet Acar
ile otomobilde çalışmaları izleyen Ayla Akkın, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Boyunluk takılı olan Ayla Akkın, yanına gelenlerin geçmiş olsun dileklerini de kabul etti. Bir süre arama çalışmalarını izleyen Ayla Akkın daha sonra bölgeden ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:53 Kaynak: DHA
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