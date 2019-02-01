Son Dakika Haberleri: Buse'yi Arama Çalışmalarında 9'uncu Gün

Buse'yi Arama Çalışmalarında 9'uncu Gün

1 saat önce

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde, annesiyle bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmalarına, 9'uncu günde tekrar başlandı.

Buse'yi Arama Çalışmalarında 9'uncu Gün, System.String[]
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde, annesiyle bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmalarına, 9'uncu günde tekrar başlandı.

Kemer'de, 24 Ocak günü oluşan hortumun, annesinin kullandığı otomobili Ağva Deresi'ne savurması sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına, 9'uncu günde, Kemer Sanayi Sitesi önünde başlandı. Çalışmalara, İl Jandarma Komutanlığı su altı ekipleri ile İl Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'nın arama- kurtarma timleri, Ankara'dan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı su altı timi, AFAD ekiplerinin de aralarında bulunduğu 77 kişilik personel katıldı. 'TCSG 105' botuyla denizden destek verilen aramalarda, 3 arama- kurtarma ve 1 kadavra köpeği de kullanılıyor. Ekipler, çalışmalara başlamadan önce koordinasyon toplantısı yaparak durum değerlendirmesinde bulundu.

Hem denizde hem de Ağva Deresi'nde sürdürülen çalışmalarda, Sahil Güvenlik ekiplerince su altı arama cihazları ile tarama yapılıyor. Buse'nin babası Ahmet Acar da çalışmaları takip ediyor.

Arama- kurtarma çalışmalarına katılan Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri ise su seviyesini düşürmek için Ağva Deresi'ndeki bir benti kısmen iş makineleriyle yıktı. 

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:19 Kaynak: DHA

Ağva, Antalya, Kemer, Güncel
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