BUSEB, yatırımcıya yer açtı
3 saat önce
Bursa Serbest Bölgesi, sanayiciye 77 bin metrekarelik ek yatırım alanı açarak işlem hacmini 2.5 milyar dolara çıkarmayı, 2.500 kişilik de ek istihdam sağlamayı hedefliyor.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:03
Serbest Bölgesi, sanayiciye 77 bin metrekarelik ek yatırım alanı açarak işlem hacmini 2.5 milyar dolara çıkarmayı, 2.500 kişilik de ek istihdam sağlamayı hedefliyor.
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