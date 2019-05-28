Son Dakika Haberleri: BUSEB, yatırımcıya yer açtı

BUSEB, yatırımcıya yer açtı

3 saat önce

Bursa Serbest Bölgesi, sanayiciye 77 bin metrekarelik ek yatırım alanı açarak işlem hacmini 2.5 milyar dolara çıkarmayı, 2.500 kişilik de ek istihdam sağlamayı hedefliyor.

BUSEB, yatırımcıya yer açtı, System.String[]
Bursa Serbest Bölgesi, sanayiciye 77 bin metrekarelik ek yatırım alanı açarak işlem hacmini 2.5 milyar dolara çıkarmayı, 2.500 kişilik de ek istihdam sağlamayı hedefliyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:03 
Bursa, Ekonomi
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