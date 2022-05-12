Busenaz Sürmeneli adını son 16'ya yazdırdı - Son Dakika
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Busenaz Sürmeneli adını son 16'ya yazdırdı

12.05.2022 22:38

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, İtalyan rakibi Angela Carini'yi eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, İtalyan rakibi Angela Carini'yi eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın 4. gününde 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde ringe çıktı. Olimpiyat şampiyonu Sürmeneli, İtalyan Angela Carini ile karşı karşıya geldi. İlk raundun sonlarına doğru rakibinin sakatlanmasından dolayı Busenaz Sürmeneli maçı kazanan taraf oldu. Sürmeneli,, son 16 turunda 15 Mayıs Pazar günü ABD'den Arika Melek Skoog ile kozlarını paylaşacak.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU DA TURLADI

60 kiloda mindere çıkan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu da son 16'ya yükseldi. Çakıroğlu, Moğol rakibi Mungunsaran Balsan'ı mağlup etmeyi başardı. Milli boksör, pazar günü Cezayirli Roumaysa Boualam ile karşı karşıya gelecek.

(İHA)

Busenaz Sürmeneli adını son 16'ya yazdırdı
Busenaz Sürmeneli adını son 16'ya yazdırdı
Busenaz Sürmeneli adını son 16'ya yazdırdı
Busenaz Sürmeneli adını son 16'ya yazdırdı

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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Milli boksör Busenaz Sürmeneli Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Milli boksör Busenaz Sürmeneli

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Busenaz Sürmeneli adını son 16'ya yazdırdı - Son Dakika


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