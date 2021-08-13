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Busenaz Sürmeneli: "Bu madalyada 83 milyonun ağırlığı var" - Son Dakika

Busenaz Sürmeneli: "Bu madalyada 83 milyonun ağırlığı var"

13.08.2021 15:57
Busenaz Sürmeneli:

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi ağırladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi ağırladı. Busenaz'ın olimpiyat oyunlarındaki tüm maçlarını heyecanla takip eden Başkan Zorluoğlu, genç sporcuyu elde ettiği büyük başarıdan dolayı tebrik etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda tarihi bir başarı elde ederek boks branşında olimpiyat şampiyonu olan Trabzon'un gururu Busenaz Sürmeneli'yi misafir etti. Ziyarette Trabzonspor Amatör Branşlar Koordinatörü Osman Arz ve Antrenör Cahit Süme de yer aldı. Milli sporcuyu ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten ve kazandığı büyük başarıdan dolayı tebrik eden Başkan Zorluoğlu, "Busenaz kızımızı gönülden tebrik ediyorum. Çok büyük bir başarı göstererek hepimizin yüz akı oldu. Göğsümüzü kabarttı. Hem Busenaz'ı hem de onun bugünlere gelmesinde çok büyük emekleri olan hocalarımızı yürekten tebrik ediyorum. Maçlarını yakinen takip ettim. Final maçı sırasında yoldaydım ve tabletten izledim. Hakikaten çok büyük bir başarıydı. Ben konuşmalarımda hep Trabzon Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu çıkardı ama olimpiyat şampiyonumuz yok. Trabzon inşallah bir olimpiyat şampiyonu çıkaracak diyordum. Artık o da oldu. Bundan sonra Trabzon inşallah çok sayıda olimpiyat şampiyonu çıkaran bir şehir olur diyeceğiz. Busenaz kızımız bunun öncüsü oldu" dedi.

"KADINLARA ROL MODEL OLDU"

Bir kadın sporcunun olimpiyat şampiyonu olmasının ayrı bir öneme sahip olduğunu da dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Olimpiyat şampiyonlarımız var fakat bir kadın sporcunun olimpiyat şampiyonu olması, hele boks gibi kadınlara görece uzak bir spor dalında şampiyon olması ayrıca çok önemli. Bu noktada Busenaz'ın bilhassa kız çocuklarına, kadınlara öncü ve rol model olması da çok kıymetli. Ailesini de tebrik ediyorum. Çünkü onlar desteklemese muhtemelen bugün bu başarıları elde edemezdi. Trabzonlu bir sporcunun, bizim bir evladımızın bu noktaları gelmesi, bütün dünyanın huzurunda bayrağımızı göndere çektirmesi her türlü takdirin ve övgünün üzerindedir" diye konuştu.

"İŞİN ARTIK DAHA ZOR"

Genç sporcu Busenaz Sürmeneli'ye tavsiyelerde de bulunan Başkan Zorluoğlu, "Buraya kadar çok zor bir yol kat ettin. Çok mücadele ettin ve buralara geldin. Bir ağabey olarak söylemek isterim ki işin şimdiden sonra daha zor. Bu noktada kalmak ve daha yukarılara çıkmak çok daha büyük bir gayret gerektiriyor. Önceden bir hocan, sen ve ailen vardı. Şimdi artık kamuoyu önünde herkes tarafından bilinen, izlenen, her hareketi değerlendirilen bir noktadasın. İnşallah bundan sonraki süreçte de bugüne kadar olduğu gibi başarılı olursun" şeklinde konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Busenaz Sürmeneli'yi elde ettiği büyük başarı nedeniyle 'beşi bir yerde' ile ödüllendirdi. Hediye takdiminin ardından Başkan Zorluoğlu ve Busenaz Sürmeneli olimpiyat madalyası ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Zorluoğlu'nun "Bu ne kadar ağırmış" sözleri üzerine Busenaz, "Sayın Başkanım bu madalyada 83 milyonun ağırlığı var" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Busenaz Sürmeneli: Bu madalyada 83 milyonun ağırlığı var
Busenaz Sürmeneli: Bu madalyada 83 milyonun ağırlığı var

Murat Zorluoğlu, Olimpiyat, Trabzon, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Busenaz Sürmeneli: 'Bu madalyada 83 milyonun ağırlığı var' - Son Dakika


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