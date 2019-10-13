Son Dakika Haberleri: Busenaz Sürmeneli'den altın madalya
Son Dakika Spor Busenaz Sürmeneli'den altın madalya

Busenaz Sürmeneli'den altın madalya

1 saat önce

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.

Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Busenaz, 69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang ile karşı karşıya geldi.

Üç rauntta da sergilediği üstün performansla rakibini mağlup eden milli sporcu, podyumun zirvesine çıktı.

Şampiyon olduğu maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Busenaz Sürmeneli, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

21 yaşındaki milli sporcu kariyerinde ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Busenaz Sürmeneli'den altın madalya

Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 04:06 Kaynak: AA
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