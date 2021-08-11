Busenaz Sürmeneli'den Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl'e ziyaret

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl'ü makamında ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette milli boksör ile antrenörü Cahit Süme yer aldı.

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Busenaz Sürmeneli'ye Cumhuriyet altını hediye etti.

Milli sporcu, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'ye altın madalya getirmekten duyduğu mutluluğu vurguladı.

23 yaşındaki milli boksör, şunları kaydetti:

"Memleketimin yetiştirdiği kıymetli bilim insanı Prof. Dr. Cevdet Erdöl hocama misafirperverliği ve hatırşinaslığı için saygı ve teşekkürlerimi arz ederim. Bir Trabzonlu olarak kıymetli hemşehrilerimin başarılarından feyz alarak memleketimin gurur tablosuna daha fazla katkı sağlamak en büyük hedefimdir."

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, kendilerini kırmayarak ziyarete gelen Busenaz ile antrenörüne teşekkür etti.

Erdöl, "Türk kadınının şefkati de kahramanlığı da zirvededir. Olimpiyat şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan ve hemşehrim olarak ayrıca gurur duyduğum Busenaz Sürmeneli'yi ağırlamaktan büyük onur duydum. Busenaz kızımızın 'Elleri dert görmesin.'" ifadelerini kullandı.