Son Dakika Haberleri: Busenaz Sürmeneli Dünya şampiyonu oldu
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Busenaz Sürmeneli Dünya şampiyonu oldu

37 dakika önce

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, Çinli Liu Yang'ı yenerek dünya şampiyonu oldu.

Busenaz Sürmeneli Dünya şampiyonu oldu, System.String[]

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, Çinli Liu Yang'ı yenerek dünya şampiyonu oldu.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 01:40 Kaynak: İHA
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