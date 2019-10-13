Busenaz Sürmeneli Dünya şampiyonu oldu
37 dakika önce
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, Çinli Liu Yang'ı yenerek dünya şampiyonu oldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 01:40 Kaynak: İHA
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, Çinli Liu Yang'ı yenerek dünya şampiyonu oldu.
(İHA)
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