Busenaz Sürmeneli: "Gerçek Buse'yi sergilettiğim bir spor sadece boks oldu" - Son Dakika

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli ve Boks Milli Takım Teknik Direktörü Cahit Süme basın toplantısı düzenledi. (2)

"Ben küçükken çok iyi bir sporcu olmak istiyordum. Adımdan söz ettirebilecek bir sporcu olmak istiyordum. Çünkü, sporu çok seviyordum. Her sporu denedim. Ama karakterime uyuşan, gerçek Buse'yi sergilettiğim bir spor sadece boks oldu"