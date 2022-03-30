Busenaz Sürmeneli: "İnşallah İstiklal Marşımızı okutacağız" - Son Dakika
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Busenaz Sürmeneli: "İnşallah İstiklal Marşımızı okutacağız"

30.03.2022 21:24

Olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli, Gillette Milliyet Ödül Töreni öncesi yaptığı açıklamada, mayıs ayında İstanbul'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'nı okutmak istediğini söyledi.

Olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli, Gillette Milliyet Ödül Töreni öncesi yaptığı açıklamada, mayıs ayında İstanbul'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'nı okutmak istediğini söyledi.

68. Gillette Milliyet Ödül Töreni'ne katılan Olimpiyat Şampiyonu Boksör Busenaz Sürmeneli, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok güzel bir gece olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Busenaz "Sporcuları onore eden bir gece. İkinci kez katılıyorum. Bakalım neler olacak. Çok güçlü sporcular ve rakipler var. Bu organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür ederim" dedi. Mayıs ayında yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na da değinen başarılı boksör, "2022'nin mayıs ayında İstanbul'da Dünya Şampiyonası var. Oraya hazırlanıyoruz. Çok kilo verdim ama her şey güzel gidiyor. İnşallah boksun çıkışını oraya da yansıtacağız ve İstiklal Marşımızı okutmak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort/İHA)

Busenaz Sürmeneli: İnşallah İstiklal Marşımızı okutacağız
Busenaz Sürmeneli: İnşallah İstiklal Marşımızı okutacağız
Busenaz Sürmeneli: İnşallah İstiklal Marşımızı okutacağız

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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