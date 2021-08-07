Busenaz Sürmeneli'nin zaferi TRT spikerini kendinden geçirdi! İşte o anlar

Müsabakayı anlatan spiker Murat Çimen , altın madalyanın kazanılmasıyla adeta kendinden geçti. Çimen'in coşkusu TRT hesaplarından da paylaşıldı. Bu paylaşım büyük ilgi gördü.

Busenaz Sürmeneli herkesi sevince boğdu. Finalden önce madalya sözü veren Busenaz, başarıyı gerçekleştirince haklı gururu yaşadı. Şampiyon boksörümüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, dedesine ve halkına verdiği sözü tuttuğunu ifade etti, gözyaşlarına boğuldu.

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