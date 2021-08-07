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Busenaz Sürmeneli'nin zaferi TRT spikerini kendinden geçirdi! İşte o anlar - Son Dakika

Busenaz Sürmeneli'nin zaferi TRT spikerini kendinden geçirdi! İşte o anlar

07.08.2021 12:16

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli oldu. Çinli rakibiyle mücadelesini anlatan TRT spikeri Murat Çimen, Busenaz'ın şampiyon olmasıyla kendinden geçti. Büyük bir sevinç yaşayan Çimen'in o anları TRT hesabından da paylaşıldı.

Busenaz Sürmeneli herkesi sevince boğdu. Finalden önce madalya sözü veren Busenaz, başarıyı gerçekleştirince haklı gururu yaşadı. Şampiyon boksörümüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, dedesine ve halkına verdiği sözü tuttuğunu ifade etti, gözyaşlarına boğuldu.

Busenaz Sürmeneli altın madalya aldı, TRT spikeri kendinden geçti! İşte o anlar

SPİKER COŞTU

Müsabakayı anlatan spiker Murat Çimen, altın madalyanın kazanılmasıyla adeta kendinden geçti. Çimen'in coşkusu TRT hesaplarından da paylaşıldı. Bu paylaşım büyük ilgi gördü.

Busenaz Sürmeneli'nin zaferi TRT spikerini kendinden geçirdi! İşte o anlar

Murat Çimen, Şampiyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Busenaz Sürmeneli'nin zaferi TRT spikerini kendinden geçirdi! İşte o anlar - Son Dakika Spor


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