Busenaz Sürmeneli, Rus rakibi Dalgatova Saadat'ı yenerek finale yükseldi
1 saat önce
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Rus rakibi Dalgatova Saadat'ı yenerek finale yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:50 Kaynak: İHA
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Rus rakibi Dalgatova Saadat'ı yenerek finale yükseldi.
(İHA)
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