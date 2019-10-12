Son Dakika Haberleri: Busenaz Sürmeneli, Rus rakibi Dalgatova Saadat'ı yenerek finale yükseldi
Son Dakika Güncel Busenaz Sürmeneli, Rus rakibi Dalgatova Saadat'ı yenerek finale yükseldi

Busenaz Sürmeneli, Rus rakibi Dalgatova Saadat'ı yenerek finale yükseldi

1 saat önce

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Rus rakibi Dalgatova Saadat'ı yenerek finale yükseldi.

Busenaz Sürmeneli, Rus rakibi Dalgatova Saadat'ı yenerek finale yükseldi, System.String[]

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Rus rakibi Dalgatova Saadat'ı yenerek finale yükseldi.

(İHA)

Busenaz Sürmeneli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:50 Kaynak: İHA
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