- Busenaz Sürmeneli'ye Olimpiyat Köyü'nde coşkulu karşılama

İSTANBUL - Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, Olimpiyat Köyü'nde coşkuyla karşılandı.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, finalde Çinli Hong Gu'yu mağlup ederek olimpiyat şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. Sürmeneli madalyasını aldıktan sonra Olimpiyat Köyü'ne geçti. Burada başarılı sporcuyu milli takım kafilesi coşkuyla karşıladı ve 'En büyük Türkiye' tezahüratları yaparak başarıyı hep beraber kutladılar.