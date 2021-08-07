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Busenaz Sürmeneli'ye Olimpiyat Köyü'nde coşkulu karşılama - Son Dakika

Busenaz Sürmeneli'ye Olimpiyat Köyü'nde coşkulu karşılama

07.08.2021 15:27

- Busenaz Sürmeneli'ye Olimpiyat Köyü'nde coşkulu karşılama Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, Olimpiyat Köyü'nde coşkuyla karşılandı.

- Busenaz Sürmeneli'ye Olimpiyat Köyü'nde coşkulu karşılama

İSTANBUL - Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, Olimpiyat Köyü'nde coşkuyla karşılandı.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, finalde Çinli Hong Gu'yu mağlup ederek olimpiyat şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. Sürmeneli madalyasını aldıktan sonra Olimpiyat Köyü'ne geçti. Burada başarılı sporcuyu milli takım kafilesi coşkuyla karşıladı ve 'En büyük Türkiye' tezahüratları yaparak başarıyı hep beraber kutladılar.

Busenaz Sürmeneli'ye Olimpiyat Köyü'nde coşkulu karşılama
Busenaz Sürmeneli'ye Olimpiyat Köyü'nde coşkulu karşılama
Busenaz Sürmeneli'ye Olimpiyat Köyü'nde coşkulu karşılama
Busenaz Sürmeneli'ye Olimpiyat Köyü'nde coşkulu karşılama

Busenaz Sürmeneli, Altın Madalya, Olimpiyat, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Busenaz Sürmeneli'ye Olimpiyat Köyü'nde coşkulu karşılama - Son Dakika Spor


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