Busenaz Sürmeneli: "Zor bir süreç, herkes şampiyonu yenmek için çalışacak" - Son Dakika

Dünya ve Olimpiyat Boks Şampiyonu Milli Sporcu Busenaz Sürmeneli, dünya şampiyonasına Ordu'da hazırlanıyor. Kentte 3 hafta boyunca kamp yapacak olan Mili Sporcu Sürmeneli, hedefinin yeniden şampiyonluk olduğunu belirtti.

Olimpiyat Şampiyonu Milli Boksör Busenaz Sürmeneli, İstanbul'da yapılacak Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na Ordu'da hazırlanıyor. Kariyerinde 5 Avrupa, 3 dünya ve olimpiyat şampiyonluğu bulunan Busenaz Sürmeneli, dünya şampiyonası kampı için Ordu'yu tercih etti. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na da Ordu'da hazırlanan Sürmeneli'nin hedefi ise dördüncü kez dünya şampiyonu olmak. Şampiyon boksör Sürmeneli, 7- 21 Mart 2022 tarihleri arasında Ordu'daki kampa başlayan Sürmeneli, Yeni Ordu Stadyumu'nda bulunan bireysel sporcu salonlarında çalışmalarına başladı.

"OLİMPİYAT ŞAMPİYONU, DÜNYA ŞAMPİYONASINA İLİMİZDE HAZIRLANIYOR"

Ordu'daki kamp hakkında açıklamalarda bulunan Ordu Spor İl Müdürü Mustafa Genç, "5 Avrupa, 3 dünya ve olimpiyat şampiyonu boksörümüz, ülkemizin gururu Busenaz Sürmeneli Ordu'da dünya şampiyonası hazırlık kapı için geldi. Olimpiyat oyunlarına da ilimizde hazırlanmıştı ve Türkiye'nin gururu olmuştu. İnşallah bu başarısını tekrarlamak için dünya şampiyonasına da ilimizde hazırlanıyor. Beni sporcumuza, antrenörümüze ve Milli Takım'a başarılar diliyorum. 2022 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası İstanbul'da yapılacak, bu ülkemiz için de büyük bir organizasyon. Milli Takımımızın da en önemli sporcularından birinin ilimizde kamp yapmasından dolayı son derece mutluyuz" ifadelerini kullandı.

BUSENAZ SÜRMENELİ: "ZOR BİR SÜREÇ, HERKES ŞAMPİYONU YENMEK İÇİN ÇALIŞACAK"

Olimpiyat Şampiyonu Milli Boksör Busenaz Sürmeneli, son kampı olimpiyattan önce Ordu'da yaptığını ifade ederek, "Tabi şu an dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz. Zor bir hazırlık çünkü herkes size göre ve sizin tekniğinize göre hazırlanıyor. Herkesin psikolojisi sadece sizi yenmek, yatıp kalkıp sizi izliyorlar, 'Buse'yi nasıl yenebiliriz?' diye dua ediyorlar. İnşallah en güzel şekilde çalışıp, olimpiyat şampiyonluğumuzun ardından bir dünya şampiyonluğunu daha ekleyip ülkemize bir kez daha ülkemizde İstiklal Marşı'nı okutmak istiyoruz" şeklinde konuştu. 'Hedefler biterse bu sporu yapmayacaksın' diyen Sürmeneli, "Ben de Naim Süleymanoğlu gibi bir efsane gibi ismimin geçmesini çok istiyorum. İşimiz şimdi daha zor çünkü gerçekten şampiyonu yenmek için her sabah yataklarından kalkıyorlar, bu şekilde çalışıyorlar. O nedenle süreç daha zorlu, biz de bunun farkına vardık. İnşallah güzel gidecek, düşmeler ve kalkmalar olacak, önemli olan düştüğümüz yerden sağlam kalkmamız" değerlendirmesini yaptı.

"BUSENAZ'I KOLAY YENEMEZLER"

Türk halkının desteği ile beraber İstanbul'daki şampiyonada güzel maçlar sergilemeyi, boks maçlarından zevk aldırmayı düşündüğünü kaydeden Sürmeneli, "Kafası rahat olan ve güzel çalışan Busenaz'ı kolay kolay yenemezler diye düşünüyorum. İnşallah güzel çalışacağız ve kafamız da rahat olacak. Gideceğiz ve göğsümüzdeki bayrak aşkıyla elimizden geleni yapacağız" ifadelerine yer verdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara da seslenen Sürmeneli, "Her kadın gerçekten mutlu olmayı hak eder, her anne ve her kız çocuğu. Eşit bir dünyada yaşıyoruz ve o yüzden onları mutlu etmek için bir şeyler yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

(Selim Kuşcu/İHA)