Son Dakika Haberleri: Bush: "Göçmenlik Bir Nimet ve Güçtür"

Bush: "Göçmenlik Bir Nimet ve Güçtür"

1 saat önce

Eski ABD Başkanı George W. Bush, ABD vatandaşlığına geçenlerin yemin törenine katılarak, "Göçmenliğin bir nimet ve güç olduğunu asla unutamam" dedi.

Bush:
Eski ABD Başkanı George W. Bush, ABD vatandaşlığına geçenlerin yemin törenine katılarak, "Göçmenliğin bir nimet ve güç olduğunu asla unutamam" dedi.

Eski ABD Başkanı George W. Bush, Teksas eyaletinin Dallas kentinde Bush Enstitüsünde bir grup göçmenin ABD vatandaşlığına kabul törenine katıldı. Eski Başkan Bush, Başkan Donald Trump'ın göçmen politikalarına tamamen tersinde bir konuşma yaptı. Göçmenleri nimet ve güç olarak nitelendiren Bush, "Bu yemin töreni, bizi biz yapan Amerika'nın göçmen tarihini hatırlamamıza yardımcı oluyor. Tüm bu siyasi karışıklığın ortasında, göçün bir nimet ve güç olduğunu asla unutmamalıyız" dedi.

Başkanlığının son yılı, 2009'da, yaptığı göç reformunu haleflerinin uygulamamasından dolayı pişmanlık duyduğunu belirten Bush, "ABD'de yeni bir hayata başlamak isteyenler, özel bir özgürlük sevgisi getiriyor çünkü hayatın onsuz nasıl olduğunu biliyorlar" ifadesini kullandı.

Eski ABD Başkanı George W. Bush'un katıldığı yemin töreninde 22 ülkeden 50 göçmen yemin ederek ABD vatandaşlığına geçtiği belirtildi. - TEKSAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:59 Kaynak: İHA

Donald Trump, Dallas, Teksas, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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