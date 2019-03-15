Son Dakika Haberleri: BUSİAD Başkanı Türkay işsizlik rakamlarını değerlendirdi

BUSİAD Başkanı Türkay işsizlik rakamlarını değerlendirdi

45 dakika önce

Bursa sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, işsizlik rakamındaki yükselişin beklenen ancak bir o kadar da can sıkıcı bir gelişme olduğunu söyledi.

BUSİAD Başkanı Türkay işsizlik rakamlarını değerlendirdi, System.String[]
Bursa sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, işsizlik rakamındaki yükselişin beklenen ancak bir o kadar da can sıkıcı bir gelişme olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:50 

Bursa, Ekonomi
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