BUSİAD Başkanı Türkay işsizlik rakamlarını değerlendirdi
45 dakika önce
Bursa sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, işsizlik rakamındaki yükselişin beklenen ancak bir o kadar da can sıkıcı bir gelişme olduğunu söyledi.
Bursa
sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, işsizlik rakamındaki yükselişin beklenen ancak bir o kadar da can sıkıcı bir gelişme olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:50
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