BUSİAD Başkanı Türkay, işsizlik rakamlarını değerlendirdi

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, mart ayı işsizlik rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkay, yazılı açıklamasında, işsizlik rakamlarının 3 ay geriden geldiğini hatırlattı.

Mart 2020'de çıkan rakamın 573 bin kişi azalarak, 3 milyon 971 bin kişi olduğunu belirten Türkay, "Yani sevinilecek bir durum ancak mart ayının ikinci yarısında başlayan salgın nedeniyle ekonomik hayatın durması, bu rakamların geçerliliğini şimdilik ortadan kaldırıyor. Umalım ki işten çıkarma yasağı kalktıktan sonra da en azından bu rakamlarla karşılaşalım." ifadelerini kullandı.

Türkay, çarkların ağır da olsa dönmeye başladığını, yapılması gereken çok iş olduğunu ifade etti.

Üretmek, istihdam etmek ve üretim fazlasını ihraç etmek için var güçleriyle çaba göstereceklerini vurgulayan Türkay, "Üretimin yanında tasarrufu da unutmamalıyız. Sudan, elektrikten, akaryakıttan tasarruf ederek hem çevremize daha az zarar veririz hem de ekonomimize katkıda bulunuruz. Tasarrufla bu sıkıntıdan çıkarız." değerlendirmesini yaptı.