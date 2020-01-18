BUSİAD'da 2. Türkay dönemi - Son Dakika
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BUSİAD'da 2. Türkay dönemi

6 saat önce

Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin 42. olağan genel kurulunda Ergun Hadi Türkay'ın oluşturduğu liste 2 yıllığına daha üyelerden güvenoyu aldı.

BUSİAD'da 2. Türkay dönemi, System.String[]

Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin 42. olağan genel kurulunda Ergun Hadi Türkay'ın oluşturduğu liste 2 yıllığına daha üyelerden güvenoyu aldı.


genel kurulda 2018 yılı Ocak ayında göreve seçilen Ergun Hadi Türkay başkanlığındaki yönetim kurulu ibra edilirken, tek listeyle gidilen seçimden Türkay, ikinci dönem için de güvenoyu almış oldu. Türkay'ın listesinde değişen 5 isimden 2'si kadın oldu. Böylece 13 kişilik Yönetim Kurulu'nda kadın üye sayısı 3'e çıktı. Buna göre, Ergun Hadi Türkay başkanlığındaki yeni yönetim kurulu Burhan Çakır, Gonca Yerliyurt, Mustafa Bulut, Mustafa Ekinci, Osman Nemli, Selim Akbaş, Selim Tarık Tezel, Sevda Keskin Gülmez, Sezai Sezer, Tuncer Hatunoğlu, Uğur Urkut ve Veda Girgin Eroğlu'ndan oluştu.


Göreve tekrar seçilen BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, 2 yıllık görevleri içinde yaptıkları çalışmaları değerlendirdiği konuşmasında, kaynaşmanın, gençleşmenin ve kadınların BUSİAD'da daha çok görev almasına yönelik çabaların ağırlıkta olduğu bir dönem yaşadıklarını söyledi. Türkay, dijital dönüşüm ve eğitime ağırlık verdiklerini, üniversite sanayi iş birliğinin de son aylarda yeniden verimli olmaya başladığını da belirtti. Türkay, bu dönem görevlerini yeni isimlere bırakan yönetim kurulu üyelerine de teşekkür ettiği konuşmasını, "Gelecek dönemler Bursa sanayici ve iş insanı için dünden ve bugünden daha aydınlık geçer umarım. Biz bunun için elimizden gelenden fazlasını yapacağız" diyerek tamamladı. - BURSA

Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:07 Kaynak: İHA
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