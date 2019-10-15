BUSİAD’da gündem dijital ticaret
1 saat önce
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği'nin (BUSİAD) marka etkinliği Çekirge Toplantısında, gelişen teknolojik ortamda iş yapmak konusu konuşuldu.
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği'nin (BUSİAD) marka etkinliği Çekirge Toplantısında, gelişen teknolojik ortamda iş yapmak konusu konuşuldu.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:27
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