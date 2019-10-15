Son Dakika Haberleri: BUSİAD’da gündem dijital ticaret
Son Dakika Ekonomi BUSİAD’da gündem dijital ticaret

BUSİAD’da gündem dijital ticaret

1 saat önce

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği'nin (BUSİAD) marka etkinliği Çekirge Toplantısında, gelişen teknolojik ortamda iş yapmak konusu konuşuldu.

BUSİAD’da gündem dijital ticaret, System.String[]

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği'nin (BUSİAD) marka etkinliği Çekirge Toplantısında, gelişen teknolojik ortamda iş yapmak konusu konuşuldu.

Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:27 
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