Son Dakika Haberleri: BUSİAD, Dijital Dönüşüm Mühendisleri yetiştirecek
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BUSİAD, Dijital Dönüşüm Mühendisleri yetiştirecek

52 dakika önce

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ortaklığı ile gerçekleştirilen Dijital Dönüşüm Mühendisi Sertifika Programı, öğrenci seçimleriyle başladı.

BUSİAD, Dijital Dönüşüm Mühendisleri yetiştirecek, System.String[]
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ortaklığı ile gerçekleştirilen Dijital Dönüşüm Mühendisi Sertifika Programı, öğrenci seçimleriyle başladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:58 
Uludağ, Bursa, Dönüşüm, Ekonomi
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