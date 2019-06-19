BUSİAD, Dijital Dönüşüm Mühendisleri yetiştirecek
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Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ortaklığı ile gerçekleştirilen Dijital Dönüşüm Mühendisi Sertifika Programı, öğrenci seçimleriyle başladı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:58
Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) ve Uludağ
Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ortaklığı ile gerçekleştirilen Dijital Dönüşüm
Mühendisi Sertifika Programı, öğrenci seçimleriyle başladı.
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