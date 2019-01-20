BUSİAD ismini değiştirdi
18 dakika önce
Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD), tüzük değişikliğine giderek, adını Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği olarak değiştirdi.
Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD), tüzük değişikliğine giderek, adını Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği olarak değiştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:40
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