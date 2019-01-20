BUSİAD ismini değiştirdi

Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD), tüzük değişikliğine giderek, adını Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği olarak değiştirdi.

Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD), tüzük değişikliğine giderek, adını Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği olarak değiştirdi.

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