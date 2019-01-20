Son Dakika Haberleri: BUSİAD ismini değiştirdi

BUSİAD ismini değiştirdi

18 dakika önce

Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD), tüzük değişikliğine giderek, adını Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği olarak değiştirdi.

BUSİAD ismini değiştirdi, System.String[]
Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD), tüzük değişikliğine giderek, adını Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği olarak değiştirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:40 

Bursa, Ekonomi
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