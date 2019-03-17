Son Dakika Haberleri: BUSİAD sınıfına BOSCH’tan destek

BUSİAD sınıfına BOSCH’tan destek

1 saat önce

Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde geçen yıl başlatılan BUSİAD sınıfında paydaş olan BOSCH, öğrencilere ölçme bilgisi eğitimi verdi.

BUSİAD sınıfına BOSCH’tan destek, System.String[]
Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde geçen yıl başlatılan BUSİAD sınıfında paydaş olan BOSCH, öğrencilere ölçme bilgisi eğitimi verdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:30 

Anadolu Lisesi, Ekonomi
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