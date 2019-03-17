BUSİAD sınıfına BOSCH’tan destek
1 saat önce
Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde geçen yıl başlatılan BUSİAD sınıfında paydaş olan BOSCH, öğrencilere ölçme bilgisi eğitimi verdi.
Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
bünyesinde geçen yıl başlatılan BUSİAD sınıfında paydaş olan BOSCH, öğrencilere ölçme bilgisi eğitimi verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:30
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