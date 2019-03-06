BUSİAD sınıflarına sanayi desteği
1 saat önce
Üretimin, teknik bilgi ve vasıflı insan gücüyle var olacağı bilincinden hareket eden Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), eğitim alanındaki faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.
Üretimin, teknik bilgi ve vasıflı insan gücüyle var olacağı bilincinden hareket eden Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), eğitim alanındaki faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:05
Arı Kovanı Yüklü Kamyon Devrilince Etrafa Yayılan Arılar Panik Yarattı
Sokak Ortasındaki Demir Dubalı Kavga Kameralara Yansıdı
İspanya Ligi, 4 Yılda Ekonomik Gücünü İkiye Katladı
Dünyanın En Ucuz İnternetini Kullanan Ülke Hindistan Oldu