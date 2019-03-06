BUSİAD sınıflarına sanayi desteği

Üretimin, teknik bilgi ve vasıflı insan gücüyle var olacağı bilincinden hareket eden Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), eğitim alanındaki faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Üretimin, teknik bilgi ve vasıflı insan gücüyle var olacağı bilincinden hareket eden Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), eğitim alanındaki faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

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