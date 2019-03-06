Son Dakika Haberleri: BUSİAD sınıflarına sanayi desteği

BUSİAD sınıflarına sanayi desteği

1 saat önce

Üretimin, teknik bilgi ve vasıflı insan gücüyle var olacağı bilincinden hareket eden Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), eğitim alanındaki faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

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Üretimin, teknik bilgi ve vasıflı insan gücüyle var olacağı bilincinden hareket eden Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), eğitim alanındaki faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:05 

Bursa, Ekonomi
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