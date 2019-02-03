Son Dakika Haberleri: BUSİAD üniversite-sanayi işbirliğini sürdürüyor

BUSİAD üniversite-sanayi işbirliğini sürdürüyor

1 saat önce

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) ile Uludağ Üniversitesi arasında 2010 yılından beri üniversite-sanayi işbirliği kapsamında devam eden seminerler dizisi 2019'da da gerçekleştirilecek.

BUSİAD üniversite-sanayi işbirliğini sürdürüyor, System.String[]
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) ile Uludağ Üniversitesi arasında 2010 yılından beri üniversite-sanayi işbirliği kapsamında devam eden seminerler dizisi 2019'da da gerçekleştirilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:30 

Uludağ Üniversitesi, Bursa, Ekonomi
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