BUSİAD üniversite-sanayi işbirliğini sürdürüyor
1 saat önce
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) ile Uludağ Üniversitesi arasında 2010 yılından beri üniversite-sanayi işbirliği kapsamında devam eden seminerler dizisi 2019'da da gerçekleştirilecek.
Bursa
Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) ile Uludağ Üniversitesi
arasında 2010 yılından beri üniversite-sanayi işbirliği kapsamında devam eden seminerler dizisi 2019'da da gerçekleştirilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:30
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