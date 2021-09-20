Business, Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi'ni 5G teknolojisiyle donatacak

İşletmelerin dijital iş ortağı Vodafone Business, sağlık sektörünün gelişmesine hizmet edecek teknoloji bazlı iş fikirlerini ve girişimleri destekleyen Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi ile yeni bir program başlattı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, "Dijital Sağlıkta Fikrine Sağlık" temasıyla hayata geçirilen programda, sağlık alanında yeni fikir ve projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

Vodafone Business'ın 5G altyapısı ve IoT teknolojileri ile destek vereceği programda, seçilen projelerin kuluçka merkezinde gelişimi sağlanacak ve Vodafone 5G teknolojisinden ücretsiz faydalanma hakları olacak. Vodafone ayrıca, 5G teknolojisiyle ilgili yeni iş fikri ve projeyle gelen girişimlere pazarlama, teknoloji, fiyatlama gibi farklı konularda mentörlük ve 5G teknolojisiyle ilgili çeşitli eğitimler de vererek programa katkıda bulunacak.

Eylül ayında başlayacak programa sadece sağlık alanında ve "dijital sağlık" temasına uygun projeler kabul edilecek. Herkese açık olacak program başvurularında, iş planı tamamlanmış ve şirketleşmeye hazır olan projeler değerlendirmeye alınacak. Acıbadem Üniversitesi Değerlendirme Kurulu üyeleri ile Vodafone üst düzey yöneticileri de projeleri değerlendirmek üzere jüride yer alacak.

"5G teknolojisinin tüm sektörlerde önemli bir katma değer yaratması bekleniyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, 5G teknolojisinin tüm sektörlerde önemli bir katma değer yaratmasının beklendiğini kaydetti. Bu teknolojiyle birlikte, internetin daha hızlı olmasının yanı sıra aynı anda birçok cihazın internete bağlanıp kontrol edilebilmesinin ve gecikmenin çok az olmasının farklı alanlarda yenilikçi uygulamaların gelişmesinin önünü açtığını kaydeden Kestioğlu, şöyle devam etti:

"Dünyada 5G'ye geçen ülkelerde yapılan ilk uygulamaların özellikle dikey sektörlerde üretim ve otomasyon, oyun ve eğlence, ulaşım ve sağlık alanlarında yoğunlaştığını görüyoruz. Grubumuz dünya çapında 5G teknolojisinin gelişiminde kritik rol oynuyor. Bu güçlü global birikimi tam 15 yıldır Türkiye'ye de taşıyoruz. Bu kapsamda, Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi ile başlattığımız programı önemsiyoruz. Program kapsamında yeni sağlık girişimlerinin uygulanabilmesi için kuluçka merkezini 5G teknolojisiyle donatacağız. Ayrıca, 5G ile ilgili vereceğimiz yeni iş fikri ve projeyle gelen girişimlere pazarlama, teknoloji, fiyatlama gibi farklı konularda mentörlük ve 5G teknolojisiyle ilgili çeşitli eğitimlerle katılımcıların gelişimine katkı sağlayacağız. Vodafone Business olarak, işletmelerin dijital iş ortağı olma hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz."

"Eğitim sonrasında destek verilen proje sayısının artmasını hedefliyoruz"

Acıbadem Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şahin ise Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi olarak girişimci adaylarına, Vodafone Business ortaklığı ile "Dijital Sağlık" temalı çağrı yaptıklarını ifade etti. 2017 yılında faaliyete geçirdikleri Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi'nin sağlık alanında yeni iş fikirlerinin olgunlaştırılması ve ürüne dönüştürülüp hayata geçirilmesi noktasında girişimcilere destek verdiğini belirten Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Merkezimizde Ön Kuluçka, Kuluçka, Hızlandırıcı, Global Hızlandırıcı Program ve BİGGHEALTH Programı olmak üzere toplam 5 program yürütülüyor. Merkezimiz Türkiye'de sağlık alanında tematikleşmiş ilk kuluçka merkezi olarak 2017 yılından itibaren toplam 900'ün üzerinde başvuru almış ve 363 sağlık projesine destek vermiştir. 6 ay sürecek olan 'Dijital Sağlık' temalı yeni çağrı programımızda sağlık alanında teknolojik çözümleri olan ön kuluçka, kuluçka ve hızlandırıcı seviyesindeki girişimler desteklenecek. Merkeze kabul edilecek tüm girişimciler Acıbadem Üniversitesi'nin teknolojik altyapısından ve laboratuvarlarından yararlanırken sektörel çalışma ağına da erişim sağlayacak. Ayrıca Vodafone Business'ın Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi'ne kuracağı 5G altyapısıyla ürünlerini geliştirme fırsatı yakalayacak olan girişimciler, 5G, Bulut Teknolojileri, IoT gibi dijital çözümler konularında Vodafone Business profesyonellerinden eğitim ve danışmanlıklar alma şansı yakalayacak. Vodafone Business ile başlattığımız ve 1 yıl devam edecek olan kuluçka dönemi eğitim programı sonrasında destek verilen proje sayısının artmasını hedefliyoruz."