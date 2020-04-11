Business bulut santral ile çağrı merkezleri eve taşınıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Business bulut santral ile çağrı merkezleri eve taşınıyor - Son Dakika

Business bulut santral ile çağrı merkezleri eve taşınıyor

6 saat önce

Vodafone Business, uzaktan çalışma ile değişen iş süreçleri için dijital çözümler sunuyor.

Business bulut santral ile çağrı merkezleri eve taşınıyor, System.String[]

Vodafone Business, uzaktan çalışma ile değişen iş süreçleri için dijital çözümler sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işletmelerin dijital iş ortağı olarak onların ihtiyaçlarına uygun çözümler sunan Vodafone Business, Tur Assist'in iletişimini buluta taşıdı.

38 ülkede kendi şirketleri, birçok ülkede de anlaşmalı kurumları ile hizmet veren İspanyol Mapfre Grubu'na bağlı MAPFRE ASISTENCIA'nın Türkiye şirketi Tur Assist, çalışanlarına ve hizmet sağlayıcılarına uzaktan çalışma imkanı sunmak için Vodafone Business çözümlerini seçti.

Tur Assist, koronavirüs salgını yüzünden uzaktan çalışmanın öne çıktığı bugünlerde sabit veya mobil telefon altyapısını tek bir merkezden yönetmeyi sağlayan Vodafone Business Bulut Santral Çözümü ile hem çalışanlarının hem hizmet sağlayıcılarının sağlığını korurken müşteri memnuniyetini de sürdürülebilir kılıyor.

Sektöründe bir ilke imza atan Tur Assist, Bulut Santral Çözümü ile iletişim altyapısı, yönetim ve bakım maliyetlerini ortadan kaldırırken fiziksel santralin sağladığı tüm faydalardan ve bulut mimarinin getirdiği ek avantajlardan yararlanabiliyor.

Tur Assist'in dışarıdan hizmet sağladığı otomotiv, finans, sigorta, konut, sağlık başta olmak üzere geniş yelpazedeki hizmet sağlayıcıları çağrıları artık 24 saat kesintisiz yanıtlayabilirken şirket merkezindeki personel de evlerinden çalışarak iş yerindeymiş gibi çağrılara yanıt verebiliyor.

"Her şirketin ihtiyacına göre dijitalleşmelerinde yanındayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Business olarak önceliklerinin işletmelerin her koşulda işini yapmaya devam edebilmesini sağlamak olduğunu belirterek, işletmelere koronavirüs yüzünden yaşanan olağanüstü dönemde ihtiyaçlarına uygun ve çevik çözümler sunduklarını bildirdi.

Meltem Bakiler Şahin, şunları kaydetti:

"Ülke olarak bu salgını hep birlikte en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz. Vodafone Business olarak işletmelerin bu zorlu dönemde iş kaybı yaşamaması için kesintisiz iletişim ve data hizmetinin yanı sıra üretimden enerji ve makine takibine kadar tüm iş süreçlerini uzaktan takip ederek yönetmelerini ve kesintisiz sürdürmelerini sağlıyoruz. Tur Assist de çalışanlarının ve hizmet sağlayıcılarının sağlığını korumak, işlerinin sürekliliğini sağlamak için Vodafone Business'ı tercih etti. Biz de onların ihtiyaçlarına cevap veren Bulut Santral çözümümüzü sunduk. Üç gün içinde birlikte çalıştıkları 360 hizmet sağlayıcı için Bulut Santral uygulaması kuruldu, testler yapıldı ve sistem devreye girdi.

Tam hizmet sağlayıcıları artık müşterilerden gelen çağrıları mobil uygulama üzerinden nerede olurlarsa olsunlar karşılayabiliyor. Çağrılar kaçırılmadığı gibi hizmet sağlayıcılar uzaktan çalıştığı için Tur Assist'in yöneticileri ve personeli de artık evden çalışıyor. Hem Vodafone hem de Tur Assist'in dijitalleşme vizyonu, değişen koşullara hızlı adapte olma yeteneği ve iş güvenliği ile çalışan memnuniyetine önem vermesi bu projenin hızlı ve başarılı bir şekilde sonuçlanmasını sağladı. Vodafone Business olarak insanların ve işletmelerin hayatlarını iyileştiren teknolojiler üretmeye devam edeceğiz."

Tur Assist Genel Müdürü Nevra Yener ise 7/24 asistans hizmetleri sağlayan bir firma olarak hizmet süreçlerinin "uzaktan çalışma" modeline uyarlanabilmesi için Vodafone'u tercih ettiklerini aktardı.

Yener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tur Assist ailesi olarak çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve toplumun sağlığı bizler için çok önemli. Bu nedenle Koronavirüs salgınına karşı ülkemizde alınan tedbirler kapsamında bizde toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirerek evden çalışma kararı aldık. Çok geniş bir hizmet ağımız olduğu için tüm hizmet süreçlerimizin uzaktan çalışma modeline uyarlanabilmesi ve faaliyetlerimizin 7/24 kesintisiz bir şekilde devam edebilmesi gerekiyordu. Vodafone Business Bulut Santral ile tüm iletişim ihtiyaçlarımız çok kısa bir sürede tek çatı altında sorunsuz, güvenilir ve hızlı bir şekilde sağlandı. Bu sayede bulut teknolojisinin sağladığı yeni nesil telefon santralini daha yakından deneyimleme imkanımız da oldu. Bu başarılı proje ile hem çalışanlarımız güvenilir bir şekilde evden çalışmalarına devam ediyor hem de tüm hizmet süreçlerimizi 7/24 kesintisiz olarak sağlamaya devam ediyoruz. Bu zorlu süreci Vodafone Türkiye'nin sağladığı çözümler ile sorunsuz bir şekilde atlatıyoruz, tüm destekleri için teşekkür ederiz."

Maliyetler ortadan kalkıyor, çağrılar kaçırılmıyor

İşletmelerin verilerine herhangi bir lokasyondan istediği zaman erişim sağlaması ve tüm verilerini farklı bölgelere yedekleyebilmesi için esnek veri merkezi hizmetleri de sunan Vodafone Business, ek fiziksel yatırım ve teknik personel maliyeti olmadan operasyonları buluta taşıyor.

Sabit veya mobil telefon altyapısını tek bir merkezden yönetmeyi sağlayan Vodafone Bulut Santral Çözümü ise sabit veya mobil telefonlar ile bulut sistemine bağlanarak fiziksel santralin sağladığı tüm faydalardan ve bulut mimarinin getirdiği ek avantajlardan yararlanma imkanı sunuyor.

Bulut Santral Mobil Uygulaması sayesinde, işletmenin çalışanları dilediği yerden şirket numaraları ile arama yapmaya ve çağrı almaya devam edebiliyor.

Ses kayıt özelliği ile gelen çağrılar kayıt altına alınabilirken ve geriye dönük dinleme yapılabiliyor. Kolay erişilebilirlik ve merkezi kalite yönetimi sayesinde müşteri memnuniyetin de artırılabiliyor.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:07 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sokağa çıkma yasağında kapsam dışı tutulan çiftçiler sabahın erken saatlerinde görevlerine başladı
Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Uyarılarımız istisnasız her koşulda geçerlidir Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Uyarılarımız istisnasız her koşulda geçerlidir         
18:34
Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim         
18:04
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı         
17:52
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi         
17:46
İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı         
17:41
Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı         
17:40
Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi         
17:34
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı         
17:30
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim         
17:17
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da         
17:16
Tescilli güzel, futbolculardan vazgeçmiyor! Aradığı aşkı buldu Tescilli güzel, futbolculardan vazgeçmiyor! Aradığı aşkı buldu         
17:03
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı         
16:56
Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi         
16:54
Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı         
16:51
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü, vaka sayısı yarım milyonu aştı Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü, vaka sayısı yarım milyonu aştı         
16:44
Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı         
16:38
Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek         
16:20
Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik         
15:54
Koronavirüs, Yeni Zelanda'da +18 oyuncak satışlarını patlattı Koronavirüs, Yeni Zelanda'da +18 oyuncak satışlarını patlattı         
15:54
Son dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 756 kişiye adli işlem yapıldı Son dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 756 kişiye adli işlem yapıldı         
15:50
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek         
15:40
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın         
15:21
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu         
15:19
Hamile olan Aslıhan Doğan Turan'dan doğum yorumu: Gerekirse tek başıma giderim Hamile olan Aslıhan Doğan Turan'dan doğum yorumu: Gerekirse tek başıma giderim         
15:15
Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir         
15:14
Ronaldo'nun kardeşi Katia, karantina yasağını delerek Brezilya'ya gitti Ronaldo'nun kardeşi Katia, karantina yasağını delerek Brezilya'ya gitti         
15:11
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronavirüse yenik düştü Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronavirüse yenik düştü         
15:05
Kim Kardashian'ın koronavirüs isyanı: Misafir odasında saklanıyorum millet! Kim Kardashian'ın koronavirüs isyanı: Misafir odasında saklanıyorum millet!         
15:05
Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı         
14:46
Parmak işareti yapıp 'Yaşasın özgürlük' diye bağıran genç, para cezasından kaçamadı Parmak işareti yapıp 'Yaşasın özgürlük' diye bağıran genç, para cezasından kaçamadı         
14:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2020 18:41:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Business bulut santral ile çağrı merkezleri eve taşınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]