Business "Çözüm Ortağım Programı" ile ekosistemi büyütecek

İşletmelerin "dijital iş ortağı" Vodafone Business, Çözüm Ortağım Programı ile ekosistemini genişleterek iş hacmini büyütmeyi hedefliyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Business'ın çözüm ortaklarıyla geliştirdiği Red Kontrol, Bulut Santral ve Siber Güvenlik Operasyon Merkezi gibi çözümlerle ekosistem için yaratılan iş hacmi geçen yıl 100 milyon lirayı buldu.

Vodafone Business, bu katkıyı daha da yükseltmek ve çözüm ortağı sayısını artırmak için harekete geçti.

Vodafone Business, Çözüm Ortağım Programı ile bir yandan kurumsal müşterilere yeni çözümler sunmayı hedeflerken bir yandan da potansiyel çözüm ortaklarının ekosisteme dahil olmasını sağlayacak. Böylece ekosistemdeki iş potansiyeli de genişletilmiş olacak.

Vodafone Business'ın Çözüm Ortağım Programı, çözüm ortaklarının bilinirliklerini ve satışlarını artırmalarına katkı sağlamayı amaçlayan web sitesi ile çözüm ortaklarıyla tüm iş süreçlerini çevrim içi ortama taşıyarak kolaylaştıran "portal"dan oluşuyor.

Projenin internet sitesi üzerinden mevcut çözüm ortakları, ürün ve çözümlerini listeleme imkanı bulurken, potansiyel çözüm ortakları da başvuru yaparak tüm süreçleri online ortamda tamamlayabiliyor.

Çözüm ortakları, program kapsamında geliştirilen portal sayesinde şirket; bilgilerini kolaylıkla güncelleyebilirken, her ay yapılan mutabakat süreçlerini e-mail yerine çevrim içi ortamdan takip edebilecek.

Şirketler, portal sayesinde Vodafone Business tarafından yayınlanacak duyuruları tek kanal üzerinden takip edebilirken, Vodafone Business ile hayata geçirmek isteyecekleri projeler için iş fırsatlarını karşılıklı olarak portalda görebilecek.

"Ekosistemi genişleterek daha fazla çözüm ortağımızı büyütmeyi hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Business olarak her sektörün ihtiyaçlarına uygun çözümlerle işletmeleri geleceğin dünyasına hazırladıklarını belirterek, bu çözümleri geliştirirken yerli ve milli ekosistemi geliştirmeye önem verdiklerini vurguladı.

Şahin, şunları kaydetti:

"İşletmelerimize terzi usulü çözümlerle verimlilik ve tasarruf imkanları sunarken, bir yandan da en doğru kanalları kullanarak müşteri memnuniyetini korumalarına yardımcı oluyoruz. Teknoloji iletişim şirketi vizyonumuz doğrultusunda kurumsal müşterilerimize sunduğumuz ve ekosistemimizdeki teknoloji sağlayıcısı firmaların da işlerini büyütebilmelerine yardımcı olan birçok çözümde uzman çözüm ortaklarımızın geliştirdiği teknolojilerden yararlanıyoruz. Çözüm ortağı ekosistemimizdeki firma sayısının fazla olması ve sunabileceğimiz yüksek kalitedeki çözümlerin ve hizmetlerin çeşitliliği, müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha hızlı ve daha etkili şekilde karşılamamıza olanak sağlıyor. Yerli ve milli ekosistemi önemsiyoruz. Son bir yılda yerli çözüm ortaklarımızla geliştirdiğimiz Red Kontrol, Bulut Santral ve Siber Güvenlik Operasyon Merkezi gibi çözümlerle ekosistem için yaratılan iş hacmi yaklaşık 100 milyon TL oldu. Vodafone Çözüm Ortağım Programımız ile hem ekosistemimizi genişleterek daha fazla çözüm ortağımızın büyümesine katkı sağlamayı hem de tüm iş süreçlerimizi web sitemiz ve portal üzerinden dijitalleştirerek çözüm ortaklarımızın hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz."