Business "Çözüm Ortağım Programı" ile ekosistemi büyütecek - Son Dakika

Business "Çözüm Ortağım Programı" ile ekosistemi büyütecek

24.01.2021 11:07
Business

İşletmelerin "dijital iş ortağı" Vodafone Business, Çözüm Ortağım Programı ile ekosistemini genişleterek iş hacmini büyütmeyi hedefliyor.

İşletmelerin "dijital iş ortağı" Vodafone Business, Çözüm Ortağım Programı ile ekosistemini genişleterek iş hacmini büyütmeyi hedefliyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Business'ın çözüm ortaklarıyla geliştirdiği Red Kontrol, Bulut Santral ve Siber Güvenlik Operasyon Merkezi gibi çözümlerle ekosistem için yaratılan iş hacmi geçen yıl 100 milyon lirayı buldu.

Vodafone Business, bu katkıyı daha da yükseltmek ve çözüm ortağı sayısını artırmak için harekete geçti.

Vodafone Business, Çözüm Ortağım Programı ile bir yandan kurumsal müşterilere yeni çözümler sunmayı hedeflerken bir yandan da potansiyel çözüm ortaklarının ekosisteme dahil olmasını sağlayacak. Böylece ekosistemdeki iş potansiyeli de genişletilmiş olacak.

Vodafone Business'ın Çözüm Ortağım Programı, çözüm ortaklarının bilinirliklerini ve satışlarını artırmalarına katkı sağlamayı amaçlayan web sitesi ile çözüm ortaklarıyla tüm iş süreçlerini çevrim içi ortama taşıyarak kolaylaştıran "portal"dan oluşuyor.

Projenin internet sitesi üzerinden mevcut çözüm ortakları, ürün ve çözümlerini listeleme imkanı bulurken, potansiyel çözüm ortakları da başvuru yaparak tüm süreçleri online ortamda tamamlayabiliyor.

Çözüm ortakları, program kapsamında geliştirilen portal sayesinde şirket; bilgilerini kolaylıkla güncelleyebilirken, her ay yapılan mutabakat süreçlerini e-mail yerine çevrim içi ortamdan takip edebilecek.

Şirketler, portal sayesinde Vodafone Business tarafından yayınlanacak duyuruları tek kanal üzerinden takip edebilirken, Vodafone Business ile hayata geçirmek isteyecekleri projeler için iş fırsatlarını karşılıklı olarak portalda görebilecek.

"Ekosistemi genişleterek daha fazla çözüm ortağımızı büyütmeyi hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Business olarak her sektörün ihtiyaçlarına uygun çözümlerle işletmeleri geleceğin dünyasına hazırladıklarını belirterek, bu çözümleri geliştirirken yerli ve milli ekosistemi geliştirmeye önem verdiklerini vurguladı.

Şahin, şunları kaydetti:

"İşletmelerimize terzi usulü çözümlerle verimlilik ve tasarruf imkanları sunarken, bir yandan da en doğru kanalları kullanarak müşteri memnuniyetini korumalarına yardımcı oluyoruz. Teknoloji iletişim şirketi vizyonumuz doğrultusunda kurumsal müşterilerimize sunduğumuz ve ekosistemimizdeki teknoloji sağlayıcısı firmaların da işlerini büyütebilmelerine yardımcı olan birçok çözümde uzman çözüm ortaklarımızın geliştirdiği teknolojilerden yararlanıyoruz. Çözüm ortağı ekosistemimizdeki firma sayısının fazla olması ve sunabileceğimiz yüksek kalitedeki çözümlerin ve hizmetlerin çeşitliliği, müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha hızlı ve daha etkili şekilde karşılamamıza olanak sağlıyor. Yerli ve milli ekosistemi önemsiyoruz. Son bir yılda yerli çözüm ortaklarımızla geliştirdiğimiz Red Kontrol, Bulut Santral ve Siber Güvenlik Operasyon Merkezi gibi çözümlerle ekosistem için yaratılan iş hacmi yaklaşık 100 milyon TL oldu. Vodafone Çözüm Ortağım Programımız ile hem ekosistemimizi genişleterek daha fazla çözüm ortağımızın büyümesine katkı sağlamayı hem de tüm iş süreçlerimizi web sitemiz ve portal üzerinden dijitalleştirerek çözüm ortaklarımızın hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz."

Vodafone, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Business 'Çözüm Ortağım Programı' ile ekosistemi büyütecek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kaldığı otel odasında erkek arkadaşıyla tartışan turist kadın ortalığı birbirine kattı Atatürk Barajı 2020'de ekonomiye 7,2 milyar kilovatsaat enerjiyle katkı sağladı Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA Esnaftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 6 maddelik öneri paketi Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili açıklama: Kaptanla görüştüm, gemi limana yaklaşıyor Beşiktaş'ın 2 teklif birden sunduğu Hulk'tan taraftarı heyecanlandıracak mesaj: İstanbul'a gelmeye hazırım Eski dostların buluşmasında gözyaşları sel olup aktı Amasya'da yüzde 50'lik içme suyu indirimine sevinen muhtarlar pankart astı
HDP binasındaki Öcalan posterleri ifşa olunca Soylu AİHM kararını hatırlattı: Batı istismara müsaade etmiyor, ancak bizden istiyor HDP binasındaki Öcalan posterleri ifşa olunca Soylu AİHM kararını hatırlattı: Batı istismara müsaade etmiyor, ancak bizden istiyor         
11:46
Annelere yarım mesai, tam maaş! İşte gerekli şartlar Annelere yarım mesai, tam maaş! İşte gerekli şartlar         
11:33
ABD'de restoranda kahvaltı yapan müşteri 148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı ABD'de restoranda kahvaltı yapan müşteri 148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı         
11:06
Pfizer/BioNTech aşısında tedirgin eden sonuçlar: İlk aşıda koruma yüzde 50'ler seviyesinde ve mutasyonlara karşı etkisiz Pfizer/BioNTech aşısında tedirgin eden sonuçlar: İlk aşıda koruma yüzde 50'ler seviyesinde ve mutasyonlara karşı etkisiz         
10:58
Suudi Arabistan Krallığı'nın tespihlerini İznikli usta üretiyor Suudi Arabistan Krallığı'nın tespihlerini İznikli usta üretiyor         
10:25
Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi         
10:05
Mehmetçik için üretilen yeni tip kamuflajlar komutanların Arifiye ziyaretinde görücüye çıktı Mehmetçik için üretilen yeni tip kamuflajlar komutanların Arifiye ziyaretinde görücüye çıktı         
09:49
1 metre karın 1 haftada geçit verdiği yolda, duygulandıran buluşma 1 metre karın 1 haftada geçit verdiği yolda, duygulandıran buluşma         
09:43
Güvenlik uzmanından Türk gemisine sapılan korsan saldırısıyla ilgili bomba iddia: Fransa'nın parmağı olabilir Güvenlik uzmanından Türk gemisine sapılan korsan saldırısıyla ilgili bomba iddia: Fransa'nın parmağı olabilir         
08:53
Yankesicilik yapan kız çocuğu kameralardan kaçamadı Yankesicilik yapan kız çocuğu kameralardan kaçamadı         
08:47
Araç muayenede yeni düzenleme: Ağır hasarlı araçlar bir ay içinde herhangi bir istasyonda tekrar muayeneye girebilecek Araç muayenede yeni düzenleme: Ağır hasarlı araçlar bir ay içinde herhangi bir istasyonda tekrar muayeneye girebilecek         
08:30
İmamoğlu'nun Galatasaray'a bağış yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Fenerbahçeliler İBB Başkanını kendi kampanyalarına davet etti İmamoğlu'nun Galatasaray'a bağış yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Fenerbahçeliler İBB Başkanını kendi kampanyalarına davet etti         
08:26
Kız arkadaşına intihar mesajı atan genç için ekipler seferber oldu Kız arkadaşına intihar mesajı atan genç için ekipler seferber oldu         
23:49
Erdoğan'ın peş peşe görüşme yaptığı Saadet Partisi'nden ittifaka şartlı yeşil ışık Erdoğan'ın peş peşe görüşme yaptığı Saadet Partisi'nden ittifaka şartlı yeşil ışık         
23:09
5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti 5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti         
16:47
Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi         
16:10
Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2021 12:18:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Business "Çözüm Ortağım Programı" ile ekosistemi büyütecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei