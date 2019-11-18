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Business Dijitalleşme Tırı başkentte

6 saat önce

Vodafone Business Dijitalleşme Tırı, toplam 12 şehri kapsayan turu kapsamında başkent Ankara'ya geldi.

Vodafone Business Dijitalleşme Tırı, toplam 12 şehri kapsayan turu kapsamında başkent Ankara'ya geldi.

İstanbul'da teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future Lab'de sunduğu dijital teknoloji çözümlerini Türkiye'nin diğer şehirlerindeki işletmelerle de buluşturmak hedefiyle yola çıkan tırın, Adana, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Kayseri ve Antalya'nın ardından sekizinci durağı Ankara oldu.

Başkentin ardından İzmir, Bursa, Kocaeli ve İstanbul'a gidecek olan tırla, yaklaşık 3 ayda 10 binden fazla kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Ankara'daki törende AA muhabirine açıklama yapan Vodafone Türkiye KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal, proje kapsamında 30'a yakın çözüm ortağıyla 34'e yakın teknolojik çözümü iş dünyasıyla buluşturduklarını söyledi.

Aysal, Vodafone Business Dijitalleşme Tırı ile ürettikleri çözümleri farklı şehirlerdeki KOBİ'lerin incelemesine sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle Anadolu'daki KOBİ'lerimiz 'Bizim İstanbul'a gelme şansımız kısıtlı ama bu çözümleri görmek istiyoruz.' dediler. Biz de 'Onlar İstanbul'a gelemiyorlarsa, dijitalleşme tırı oluşturarak, onların ayağına gelelim. Çözümlerimizden 20'ye yakınını bu tırın içinde sergileyelim.' dedik, fikir buradan çıktı. Dijital çözümlerimizi, bugüne kadar gezdiğimiz 7 şehirde 5 bine yakın KOBİ ile buluşturduk. Söz konusu çözümleri tırımızda KOBİ'lerimizle deneyimleme fırsatı bulduk."

Business Dijitalleşme Tırı başkentte

İstanbul, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:07 Kaynak: AA
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