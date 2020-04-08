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Business Line: Birleşik Arap Emirlikleri'nden sosyal medya fenomenlerine lisans zorunluluğu
6 saat önce
Dünyanın dört bir yanından iş ve yatırım hikayelerinin ele alındığı Business Line programında bu ay hiperdöngü teknolojisi, Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin sosyal medya fenomenlerine getirdiği ticari lisans zorunluluğu konuları yer alıyorView on.
Dünyanın dört bir yanından iş ve yatırım hikayelerinin ele alındığı Business Line programında bu ay hiperdöngü teknolojisi, Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin sosyal medya fenomenlerine getirdiği ticari lisans zorunluluğu konuları yer alıyorView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 04:48
Son Dakika Ünlü oyuncu Naomi Watts, karantinada sinir krizi geçirdi Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu