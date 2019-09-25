Son Dakika Haberleri: Business Line: Brexit'in küresel ekonomiye etkisi; British Airways'den rakiplerine karşı yeni atak
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Business Line: Brexit'in küresel ekonomiye etkisi; British Airways'den rakiplerine karşı yeni atak

1 saat önce

Dünyanın dört bir yanından iş ve yatırım hikayelerinin ele alındığı Business Line programında bu ay Brexit'in küresel ekonomiye etkisi ve İngiliz havayolu şirketi British Airways'in yeni uçuş hizmeti Club Suite konuları yer alıyor

Business Line: Brexit'in küresel ekonomiye etkisi; British Airways'den rakiplerine karşı yeni atak, System.String[]

Dünyanın dört bir yanından iş ve yatırım hikayelerinin ele alındığı Business Line programında bu ay Brexit'in küresel ekonomiye etkisi ve İngiliz havayolu şirketi British Airways'in yeni uçuş hizmeti Club Suite konuları yer alıyor.


Tarihi Brexit referandumunun üzerinden 3 sene geçti. Oylamanın sonucu sadece dünyayı sarsmakla kalmadı, aynı zamanda yalnızca birkaç saat içerisinde 2 milyar eurodan fazla bir miktarın küresel piyasadan silinmesine neden oldu.

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British Airways, Ekonomi

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:00 
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