Business Line: Brexit'in küresel ekonomiye etkisi; British Airways'den rakiplerine karşı yeni atak
1 saat önce
Dünyanın dört bir yanından iş ve yatırım hikayelerinin ele alındığı Business Line programında bu ay Brexit'in küresel ekonomiye etkisi ve İngiliz havayolu şirketi British Airways'in yeni uçuş hizmeti Club Suite konuları yer alıyor
Dünyanın dört bir yanından iş ve yatırım hikayelerinin ele alındığı Business Line programında bu ay Brexit'in küresel ekonomiye etkisi ve İngiliz havayolu şirketi British Airways'in yeni uçuş hizmeti Club Suite konuları yer alıyor.
Tarihi Brexit referandumunun üzerinden 3 sene geçti. Oylamanın sonucu sadece dünyayı sarsmakla kalmadı, aynı zamanda yalnızca birkaç saat içerisinde 2 milyar eurodan fazla bir miktarın küresel piyasadan silinmesine neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:00
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