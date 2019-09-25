Business Line: Brexit'in küresel ekonomiye etkisi; British Airways'den rakiplerine karşı yeni atak
1 saat önce
Dünyanın dört bir yanından iş ve yatırım hikayelerinin ele alındığı Business Line programında bu ay Brexit'in küresel ekonomiye etkisi ve İngiliz havayolu şirketi British Airways'in yeni uçuş hizmeti Club Suite konuları yer alıyor.
Dünyanın dört bir yanından iş ve yatırım hikayelerinin ele alındığı Business Line programında bu ay Brexit'in küresel ekonomiye etkisi ve İngiliz havayolu şirketi British Airways'in yeni uçuş hizmeti Club Suite konuları yer alıyor
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:21
Sınav sorularını çalmaktan tutuklanan FETÖ üyesi: Örgütün idealleri için çalınması günah değil İran, ABD'nin müzakere teklifini reddetti Trump'ın Zelenskiy'le yaptığı telefon görüşmesinin kayıtları yayınlandı ABD Başkanı Trump'ın azledilmesi için ilk adım atıldı