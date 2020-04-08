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Business Line: Brexit'in küresel ekonomiye etkisi; British Airways'den rakiplerine karşı yeni atak
6 saat önce
Dünyanın dört bir yanından iş ve yatırım hikayelerinin ele alındığı Business Line programında bu ay Brexit'in küresel ekonomiye etkisi ve İngiliz havayolu şirketi British Airways'in yeni uçuş hizmeti Club Suite konuları yer alıyorView on euronews.
Dünyanın dört bir yanından iş ve yatırım hikayelerinin ele alındığı Business Line programında bu ay Brexit'in küresel ekonomiye etkisi ve İngiliz havayolu şirketi British Airways'in yeni uçuş hizmeti Club Suite konuları yer alıyorView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 04:24
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