Business Line: Koronavirüs karşısında Çin'in ekonomik önlemleri olumlu tepki aldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Business Line: Koronavirüs karşısında Çin'in ekonomik önlemleri olumlu tepki aldı - Son Dakika Dünya

Business Line: Koronavirüs karşısında Çin'in ekonomik önlemleri olumlu tepki aldı

7 saat önce

Business Line bu ay da iş dünyasının nabzını tuttu. Koronavirüsün ilk görüldüğü ülke Çin, bu salgın hastalığın ekonomik etkileri karşısında piyasaya yüzlerce milyon dolar nakit para desteği verdi. Yatırımcılar bu müdahaleyi olumlu buldu.

Business Line: Koronavirüs karşısında Çin'in ekonomik önlemleri olumlu tepki aldı, System.String[]

Business Line bu ay iş dünyasının nabzını tuttu.


Yeni tip koronavirüs olan Covid-19'un ilk görüldüğü ülke Çin, bu salgın hastalığın ekonomik etkileri karşısında piyasaya yüzlerce milyon dolar nakit para desteği verdi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:04 
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