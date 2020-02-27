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Business Line: Koronavirüs karşısında Çin'in ekonomik önlemleri olumlu tepki aldı
7 saat önce
Business Line bu ay da iş dünyasının nabzını tuttu. Koronavirüsün ilk görüldüğü ülke Çin, bu salgın hastalığın ekonomik etkileri karşısında piyasaya yüzlerce milyon dolar nakit para desteği verdi. Yatırımcılar bu müdahaleyi olumlu buldu.
Business Line bu ay iş dünyasının nabzını tuttu.
Yeni tip koronavirüs olan Covid-19'un ilk görüldüğü ülke Çin, bu salgın hastalığın ekonomik etkileri karşısında piyasaya yüzlerce milyon dolar nakit para desteği verdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:04
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