Business Line: Koronavirüs karşısında Çin'in ekonomik önlemleri olumlu tepki aldı

Business Line bu ay da iş dünyasının nabzını tuttu. Koronavirüsün ilk görüldüğü ülke Çin, bu salgın hastalığın ekonomik etkileri karşısında piyasaya yüzlerce milyon dolar nakit para desteği verdi. Yatırımcılar bu müdahaleyi olumlu buldu.View on euronews