Business Line: Koronavirüs karşısında Çin'in ekonomik önlemleri olumlu tepki aldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Business Line: Koronavirüs karşısında Çin'in ekonomik önlemleri olumlu tepki aldı - Son Dakika Dünya

Business Line: Koronavirüs karşısında Çin'in ekonomik önlemleri olumlu tepki aldı

6 saat önce

Business Line bu ay da iş dünyasının nabzını tuttu.

Business Line bu ay da iş dünyasının nabzını tuttu. Koronavirüsün ilk görüldüğü ülke Çin, bu salgın hastalığın ekonomik etkileri karşısında piyasaya yüzlerce milyon dolar nakit para desteği verdi. Yatırımcılar bu müdahaleyi olumlu buldu.View on euronews

Business Line: Koronavirüs karşısında Çin'in ekonomik önlemleri olumlu tepki aldı

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:30 
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