Son Dakika Haberleri: Business Line: Neflix'in yeni rakipleri kim? WeWork'ün halka arz planı neden başarısız oldu?
Son Dakika Dünya Business Line: Neflix'in yeni rakipleri kim? WeWork'ün halka arz planı neden başarısız oldu? - Son Dakika Dünya

Business Line: Neflix'in yeni rakipleri kim? WeWork'ün halka arz planı neden başarısız oldu?

6 saat önce

Dünyanın dört bir yanından iş ve yatırım hikayelerinin ele alındığı Business Line programında bu ay Netflix'in yeni rakiplerinden WeWork'ün halka arzına ve kadınların iş dünyasındaki yerine kadar birçok konu yer alıyor

Business Line: Neflix'in yeni rakipleri kim? WeWork'ün halka arz planı neden başarısız oldu?, System.String[]

İnsanların televizyon izleme kültürü son 10 yılda büyük değişiklik gösterdi. Netflix ve benzeri platformlar popülarite kazandı. Reuters'a göre Netflix dünya çapında 160 milyon aboneye sahip. Netflix üyeleri ayda birkaç euro ödeyerek kendi ülkelerindeki özgün içeriğe erişebilmelerinin yanı sıra 'The Crown', 'Stranger Things' ya da 'La Casa de Papel' gibi beğeni toplayan dizi ve programları izleyebiliyorlar.


Netflix'in başarısı, düşük üyelik ücreti ya da büyük bir küresel rekabetin olmamasından kaynaklanıyor olabilir. Ancak Netflix'in pazardaki hakimiyeti sona erecek gibi görünüyor. Dünyanın en karlı şirketlerinden biri olan Apple, sektöre iddialı bir giriş hazırlığı içerisinde. Apple TV Plus, kasım ayından itibaren Jennifer Aniston'ın başrolde olduğu 'The Morning Show' dizisi dahil olmak üzere toplam 8 oriijinal içerik ile piyasaya giriyor. Financial Times'a göre şirket, içeriklere 5 milyar eurodan fazla bir bütçe ayırdı. Instagram açan Jennifer Aniston'ın yaptığı paylaşım, Apple için de büyük bir reklam oldu.

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Apple, TV, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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