Business Line: Ölümcül kazaların ardından Boeing, siber güvenlik ve kişisel verilerin gizliliği
14 dakika önce
Dünyanın dört bir yanından iş ve yatırım hikayelerinin ele alındığı Business Line programında bu ay iki ölümcül uçak kazasının ardından Boeing'de son durum, siber güvenlik, dijitalleşme ve veri gizliliği konuları yer alıyor.
Dünyanın dört bir yanından iş ve yatırım hikayelerinin ele alındığı Business Line programında bu ay iki ölümcül uçak kazasının ardından Boeing
'de son durum, siber güvenlik, dijitalleşme ve veri gizliliği konuları yer alıyor
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:43
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