Son Dakika Haberleri: Business Line: Ölümcül kazaların ardından Boeing, siber güvenlik ve kişisel verilerin gizliliği
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Business Line: Ölümcül kazaların ardından Boeing, siber güvenlik ve kişisel verilerin gizliliği

14 dakika önce

Dünyanın dört bir yanından iş ve yatırım hikayelerinin ele alındığı Business Line programında bu ay iki ölümcül uçak kazasının ardından Boeing'de son durum, siber güvenlik, dijitalleşme ve veri gizliliği konuları yer alıyor.

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Dünyanın dört bir yanından iş ve yatırım hikayelerinin ele alındığı Business Line programında bu ay iki ölümcül uçak kazasının ardından Boeing'de son durum, siber güvenlik, dijitalleşme ve veri gizliliği konuları yer alıyor
Business Line: Ölümcül kazaların ardından Boeing, siber güvenlik ve kişisel verilerin gizliliği
Boeing, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:43 
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