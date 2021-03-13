Business, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin ana sponsoru oldu - Son Dakika

Business, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin ana sponsoru oldu

13.03.2021 10:27
Business, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin ana sponsoru oldu, System.String[]

İşletmelerin "teknololoji ortağı" Vodafone Business, Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen ve bu sene 10. yılını kutlayan Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin ana sponsoru oldu.

İşletmelerin "teknololoji ortağı" Vodafone Business, Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen ve bu sene 10. yılını kutlayan Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin ana sponsoru oldu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, 24-25 Mart'ta ilk kez hibrit olarak düzenlenecek ekonomi buluşmasında, birbirinden değerli konuşmacılar, uzman ekonomist ve fikir önderleri yer alacak.

"Yeni Dünyaya Hazır Mıyız?" ana temasıyla tüm dünyadan liderleri, yöneticileri ve iş insanlarını bir araya getiren zirvede, yeni dünya paradigmaları ele alınacak.

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde globalde ve yerelde yeni yükseliş ve toparlanma dönemine ilişkin konular tartışılırken, salgın sonrasında yeni dünya düzeni, yeni normaller ve yükselişin nasıl olacağı konuşulacak; daha iyi bir dünya için izlenmesi gereken stratejiler tartışılacak.

Değişim Ajandası

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy'un moderatörlüğünde gerçekleştirilecek "Değişim Ajandası" adlı panelde toplumsal yaşamdan ticarete, hukuktan finansa, iş süreçlerinden çalışma hayatına yaşanan dönüşümün sektörler için nasıl bir öncü rol oynayacağı, nasıl bir stratejik yol haritasının çizildiği, nelerin değişmesi gerektiği, yeni döneme uyum sağlamak için nelere öncelik verildiği ve kamunun bu değişimi nasıl karşıladığı konuları masaya yatırılacak.

Panele, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç'un da katılması bekleniyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin'in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek "Dijital İş ve Büyüme" panelinde ise dijitalleşmenin ülkelerin ekonomik büyümesine ve şirketlerin büyümesine katkısı ile önümüzde nasıl bir yol olduğu konuşulacak.

Panelde, ODTÜ Ekonomi Bölümü & Dijital Teknolojiler ve Ekonomik Büyüme Raporu Yazarı Prof. Dr. Erol Taymaz, Yemeksepeti CEO'su ve Girişimci Nevzat Aydın, Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve eski TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, Meltem Bakiler Şahin'in sorularını yanıtlayacak.

Vodafone, Türkiye, Ekonomi, Uludağ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Business, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin ana sponsoru oldu - Son Dakika Ekonomi


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