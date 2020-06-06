BusinessEurope başkanlar konseyi online toplandı - Son Dakika

BusinessEurope başkanlar konseyi online toplandı

Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu BusinessEurope Başkanlar Konseyi çevrimiçi toplantısı, Almanya'nın iş dünyası temsil kuruluşları BDI ve BDA ev sahipliğinde gerçekleşti.

BusinessEurope başkanlar konseyi online toplandı, System.String[]

Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu BusinessEurope Başkanlar Konseyi çevrimiçi toplantısı, Almanya'nın iş dünyası temsil kuruluşları BDI ve BDA ev sahipliğinde gerçekleşti.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, geleneksel olarak AB Dönem Başkanlığı görevini üstlenecek ülkelerin başkentlerinde gerçekleştirilen Avrupa İş Dünyası Zirvesi'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sağlık krizi önlemleri çerçevesinde video konferans formatında gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantı kapsamında Avrupa iş dünyasının Kovid-19 sonrası dönemde ekonomik toparlanma ve sürdürülebilir kalkınma önceliklerinin AB resmi temsilcileri ile paylaşıldığı kaydedilen açıklamada, BusinessEurope Başkanlar Zirvesinde Türkiye'nin, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, TÜSİAD Genel Sekreter Vekili Ebru Dicle ile TÜSİAD-TİSK AB Temsilcisi ve BusinessEurope Daimi Delegesi Dilek Aydın tarafından temsil edildiği ifade edildi.

Açıklamada, Avrupa iş dünyası temsilcilerinin İç Pazardan Sorumlu AB Komiseri Thierry Breton ile Kovid-19 sonrası dönemde Avrupa endüstriyel ekosistemleri ve değer zincirleri odaklı çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Dijital ve yeşil dönüşüm ekseninde yeni sürdürülebilir büyüme modeli hedefine iş dünyasının tam destek verdiği belirtilen açıklamada, bu hedeflerin sanayinin güçlendirilmesi odaklı girişimlerle gerçekleştirilmesinin Kovid-19 krizinin derin ekonomik ve sosyal etkilerini ele almak üzere daha da önem kazandığı vurgulandı.

Açıklamada, Kaslowski'nin, Kovid-19 krizi sonrası toparlanma sürecinde Gümrük Birliği'nin AB üyeliği süreci çerçevesi içinde güncellenmesinin Kovid-19 sonrası dönemde AB Tek Pazar faaliyetleri ve Avrupa değer zincirleri için önemini vurguladığı belirtildi.

Kaslowski'nin konuşmasında şu değerlendirmelerde bulunduğu kaydedildi:

"Avrupa Birliği ekonomilerinin güçlü bir toparlanma planına sahip olması tüm Avrupa ekonomileri için önem taşımaktadır. AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin (GB) güncellenmesi süreci hızla başlatılmalıdır. GB güncellemesi Avrupa değer zincirlerinin iyileşmesi ve çeşitlendirilmesi öncelikleri kapsamında da katma değer sağlayacaktır.

Avrupa iş dünyası Gümrük Birliği güncellemesinin hizmetler, tarım ve kamu alımlarını içerecek şekilde genişlemesini destekliyor. Ayrıca içinde bulunduğumuz dönemde bunun ötesine geçilmesi, dijital tek pazar ve Avrupa Yeşil Anlaşması gibi temel sürdürülebilir kalkınma gündemi unsurlarını içerecek şekilde kapsamlı bir ekonomik ortaklığın temelinin oluşturulması gerektiği savunuluyor."

"Avrupa Toparlanma Planına İlişkin BusinessEurope Önerileri" üzerinde uzlaşıldı

BusinessEurope üyelerinin ayrıca Almanya Dönem Başkanlığı programı, Avrupa toparlanma stratejisi ve 2021-2027 AB bütçesi önerisi, AB- Birleşik Krallık müzakereleri kapsamında gelişmeler gibi stratejik öneme sahip konuları değerlendirdiği ifade edilen açıklamada, zirvede, Türkiye-AB Gümrük Birliği'ni güncelleme çağrısı içeren "Avrupa Toparlanma Planına İlişkin BusinessEurope Önerileri" tutum belgesi mesajlarının AB başkentlerinde ve AB kurumları politika ve yasa oluşturucuları nezdinde savunulması konusunun da ele alındığı belirtildi.

Açıklama'da BusinessEurope'un "Avrupa Toparlanma Planına İlişkin BusinessEurope Önerileri" belgesini 30 Nisan'da yayımladığı, belgede AB-Türkiye Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi çağrısı yinelenerek, Avrupa toparlanma süreci ile ilişkilendirildiği kaydedildi.

Belgede, AB-Türkiye Gümrük Birliği güncellemesinin tedarik zincirlerinde toparlanmayı ve uluslararası ticaret alanında AB düzenlemeleri ve Tek Pazar faaliyetlerinin destekleyeceğinin belirtildiği ifade edilen açıklamada, Türkiye'nin temel alanlarda AB müktesebatıyla uyumlaşma sürecinin devamlılığının öneminin de altının çizildiği bildirildi.

Açıklamada, "Avrupa Toparlanma Planına İlişkin BusinessEurope Önerileri" Avrupa özel sektörünün ana temsil kuruluşlarından oluşan tüm BusinessEurope üyelerinin katkı ve uzlaşısına dayalı olarak hazırlandığı kaydedilirken, Türkiye'den TÜSİAD ve TİSK'in de katkı sağladığı bu belgenin, AB kurumları tarafından Kovid-19 sonrası ekonomi ve ticaret politikalarına ilişkin iş dünyasının ortak tutumu olarak dikkate alınacağı ifade edildi.

Gümrük Birliği, Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 12:27 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BusinessEurope başkanlar konseyi online toplandı - Son Dakika Ekonomi

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