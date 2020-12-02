BusinessEurope Başkanlar Konseyi toplandı - Son Dakika

BusinessEurope Başkanlar Konseyi toplandı

02.12.2020 14:55
BusinessEurope Başkanlar Konseyi toplandı, System.String[]

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Can Yücaoğlu, AB-Türkiye ilişkilerinde yapıcı ekonomik ortaklık zemininde ilerlemenin siyasi sorunların aşılmasına da katkı sağlayacağını belirtti.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Can Yücaoğlu, AB- Türkiye ilişkilerinde yapıcı ekonomik ortaklık zemininde ilerlemenin siyasi sorunların aşılmasına da katkı sağlayacağını belirtti.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu BusinessEurope Başkanlar Konseyi çevrimiçi toplantısı, Portekiz'in iş dünyası temsil kuruluşu CIP'in ev sahipliğinde gerçekleşti.

Geleneksel olarak AB Dönem Başkanlığı görevini üstlenecek ülkelerin başkentlerinde gerçekleştirilen Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu BusinessEurope Başkanlar Konseyi, Kovid-19 sağlık krizi önlemleri çerçevesinde video konferans formatında gerçekleştirildi.

Konseyde Türkiye, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Can Yücaoğlu, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ile TÜSİAD-TİSK Avrupa Birliği ve BusinessEurope Temsilcisi Dilek Aydın tarafından temsil edildi.

Avrupa iş dünyası temsilcileri Portekiz Uluslararasılaştırmadan Sorumlu Devlet Bakanı Eurico Brilhante Dias ile Portekiz Dönem Başkanlığı önceliklerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Dijital ve yeşil dönüşüm ekseninde yeni sürdürülebilir büyüme modeli hedefine iş dünyasının tam desteği ifade edildi.

Dönüşüm hedeflerinin yanı sıra yöntemlere öncelik verilmesi ihtiyacı, kaynakların etkin kullanımı ve yatırımlara odağın artırılması gündeme getirildi. Kovid-19 salgınının etkileri göz önünde bulundurularak Avrupa Yeşil Mutabakat gündeminin sürdürülebilir ekonomik büyümenin tetikleyicisi olarak tasarlanmasının önemi yinelendi.

"AB entegrasyon sürecinin gücü tüm Avrupa ekonomileri için önem taşımakta"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Can Yücaoğlu, Kovid-19 krizi sonrası toparlanma sürecinde AB-Türkiye ekonomik ilişkilerinin hukuki ve kurumsal temelinin korunması ve güncellenmesinin daha da önem kazandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kovid-19 krizi bir kez daha gösterdi ki AB entegrasyon sürecinin gücü tüm Avrupa ekonomileri için önem taşımaktadır. Çağımızın en ciddi sağlık ve ekonomik krizi ile yüzleştiğimiz bu dönemde AB-Türkiye ekonomik ilişkilerinin hukuki ve kurumsal temelinin korunması ve güncellenmesi kritik önemdedir. AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin Avrupa Yeşil Mutabakatı ve dijital ekonomi gündemi unsurlarını içerecek şekilde genişletilmesi Avrupa ekonomisinin rekabetçiliği ve stratejik özerkliğine önemli katkı sağlayacaktır. AB'nin Vietnam ile yürürlüğe giren ve Mercosur ile müzakereleri tamamlanan anlaşmaları bu ihtiyacı artırmaktadır. AB-Türkiye ilişkilerinde yapıcı ekonomik ortaklık zemininde ilerlemek siyasi sorunların aşılmasına da katkı sağlar."

Toplantıda ele alınan diğer konular

Toplantıda, BusinessEurope'un Türkiye-AB Gümrük Birliği'ni güncelleme çağrısı teyit edilirken, AB ve Türkiye'nin müzakerelerin başlaması için gerekli adımları atması beklentisi paylaşıldı.

BusinessEurope üyeleri ayrıca, Kovid-19 salgını ikinci dalgasına yönelik önlemler, Avrupa toparlanma stratejisi ve 2021-2027 AB bütçesi önerisi, AB Komisyonu 2021 öncelikleri, uluslararası ilişkiler gündemi ve AB- Birleşik Krallık müzakereleri kapsamında gelişmeler gibi stratejik öneme sahip konuları değerlendirdi.

BusinessEurope, AB Komisyonu'nun ticaret politikasının değerlendirilmesi için yürüttüğü kamu istişare sürecine katkısında, Avrupa iş dünyasının siyasi alanda yaşanan gelişmelerin diyalog yoluyla aşılması çağrısını paylaştı. Gümrük Birliği güncelleme sürecinin ve ticaret alanında yaşanan sorunların öncelikli olarak ele alınması ihtiyacını da vurguladı.

30 Nisan'da yayımlanan "Avrupa Toparlanma Planına İlişkin BusinessEurope Önerileri" belgesinde de AB-Türkiye Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi çağrısı yinelenerek, Avrupa toparlanma süreci ile ilişkilendirilmişti. Belgede AB-Türkiye Gümrük Birliği güncellemesinin tedarik zincirlerinde toparlanmayı ve uluslararası ticaret alanında AB düzenlemeleri ve "Tek Pazar" faaliyetlerini destekleyeceği belirtildi. Türkiye'nin temel alanlarda AB müktesebatıyla uyumlaşma sürecinin devamlılığının öneminin altı çizildi.

Yönetim Kurulu, Avrupa Birliği, Gümrük Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BusinessEurope Başkanlar Konseyi toplandı - Son Dakika


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