BusinessEurope'dan anlaşmasız Brexit uyarısı
1 saat önce
Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BusinessEurope), İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız biçimde ayrılmasının felaket anlamını taşıyacağını bildirdi.
Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BusinessEurope), İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız biçimde ayrılmasının felaket anlamını taşıyacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:55
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