Son Dakika Haberleri: BusinessEurope'dan anlaşmasız Brexit uyarısı
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BusinessEurope'dan anlaşmasız Brexit uyarısı

1 saat önce

Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BusinessEurope), İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız biçimde ayrılmasının felaket anlamını taşıyacağını bildirdi.

BusinessEurope'dan anlaşmasız Brexit uyarısı, System.String[]

Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BusinessEurope), İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız biçimde ayrılmasının felaket anlamını taşıyacağını bildirdi.

Avrupa Birliği, İngiltere, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:55 
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