BusinessEurope Genel Müdür Yardımcısı Luisa Santos'tan "Gümrük Birliği'ni güncelleme" çağrısı Açıklaması

Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BusinessEurope) Genel Müdür Yardımcısı Luisa Santos, Gümrük Birliği'nin günün şartlarına uymadığını, işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamadığını ve güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Santos, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde çevirim içi düzenlenen AB-Türkiye Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu programının "AB Yeşil Mutabakatı Çerçevesinde AB-Türkiye Ekonomik ve Ticari İlişkileri ve Ortak Zorluklar" başlıklı oturumunda konuştu.

AB ve Türkiye'nin önemli ticaret ortağı olduklarını anımsatan Santos, ticari ilişkiyi büyütme ve karşılıklı olarak daha faydalı hale getirme imkanı bulunduğunu söyledi.

Santos, "Gümrük Birliği anlaşmasının yapıldığı 1995 yılından günümüze kadar yatırım ve ticaret konusunda çok değişiklikler yaşandı. Bu anlaşmanın günün şartlarına uymadığı açık biçimde ortada. Gümrük Birliği günümüz işletmelerinin ihtiyaçlarını karşılamıyor." dedi.

Günümüzde hizmet sektörünün üretim ve ihracat alanında ekonomilerde önemli bir rol üstlendiğini hatırlatan Santos, "Hizmet sektörü ve kamu alımlarının da Gümrük Birliği'ne dahil edilmesi lazım." diye konuştu.

Santos, Gümrük Birliği'nde etkili ve fonksiyonel bir uzlaşmazlık giderme mekanizması bulunmadığını anımsatarak, "Hem AB hem de Türkiye'nin Gümrük Birliği ile ilgili sorunlar listesi var. Artık bunlarla ilgilenme zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, iş dünyası, AB ve Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Santos, ayrıca AB'nin son dönemde dijital ve yeşil dönüşüm sürecinde olduğunu anımsatarak, Türkiye ve AB arasında özellikle düzenleme alanında uyumun önemli olduğunu anlattı.

Yeşil ekonomiye geçiş için şirketlerin yatırım ve inovasyona odaklanması gerektiğine işaret eden Santos, AB'nin bu alanda yeni tedbirler alması ve şirketleri desteklemesi gerektiğini ifade etti.

AB'nin karbon mekanizması hazırlığı

Santos, AB'nin yeni bir "karbon sınır düzenleme mekanizması" tasarladığını da hatırlatarak, "Bu mekanizma henüz netlik kazanmadı. Ancak, Avrupa'daki özel sektöre yönelik çeşitli kriterler olacak. Bu, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ile uyumlu olmalı. Bu tedbirlerin Türkiye gibi ticaret ortaklarımızla bir araya gelerek anlatılması gerekiyor." dedi.

AB Yeşil Mutabakatı ile Avrupa'daki şirketler gibi AB'ye ihracat yapan Türk şirketlerin de ek yasal yükümlülük ve sınırlarla karşılaşacaklarına dikkati çeken Santos, Gümrük Birliği güncelleme sürecinde bu mutabakata ilişkin unsurların da yer almasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.